Europoslanec o únosu Babiše ml. na Krym: Největší politická kauza v polistopadovém Česku

Dva roky se policie Babiše mladšího snažila najít a vyslechnout, protože premiérův syn je klíčovou postavou v kauze Čapí hnízdo. Ale zmizel…

Reportérům Zvláštního vyšetřování Sabině Slonkové a Jiřímu Kubíkovi pětatřicetiletý Andrej Babiš mladší mimo jiné oznámil, že jeho otec chtěl, aby „zmizel", následně se nedobrovolně ocitl na ruském Krymu.

K celé situaci se postupně vyjadřují čeští politici. Český europoslanec Stanislav Polčák pro Český rozhlas Plus uvedl, že pokud by byla pravda, co přináší Seznam Zprávy o únosu Andreje Babiše mladšího na Krym spolupracovník jeho otce, premiéra A. Babiše, byla by to největší politická kauza v polistopadovém vývoji naší země.