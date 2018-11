Skončí Babiš ve vazbě? Podle právníka od toho není tak daleko

Podle odborníka na trestní právo Právnické fakulty UK Lukáše Bohuslava kvůli kauze údajného únosu syna Andreje Babiše by premiér za určitých okolností mohl skončit za mřížemi. Informuje o tom portál e15.cz.

Jak uvádí právník, v trestním zákoníku je paragraf zavlečení osoby do ciziny. Policie by však mohla premiéra podezírat jen z napomáhání či z navádění. Kromě toho by se mohlo jednat také o omezování osobní svobody.

© AFP 2018 / Michal Cizek Babiš k tvrzení svého syna: Je to součást scénáře, který mě má zničit a dostat z politiky

Kromě toho může Babišovi hrozit maření úředního výkonu, což také hrozí vazbou. Podle odborníka by se v takovém případě muselo prokázat, že ze syna nechal pomocí psychiatrického posudku udělat osobu trestně neodpovědnou a tím ovlivňoval podezřelé nebo svědky a tím i vyšetřování.

Portál Seznam Zprávy včera zveřejnil, že syn Andreje Babiše byl údajně unesen na Krym, kde byl držen, aby nemohl vypovídat v kauze Čapího hnízda. Dva roky Babiše mladšího hledala policie, ale našli ho až novináři Seznam Zprávy. Reakce českých politiků netrvaly dlouho.

V reakci na to předseda ODS Petr Fiala svolal schůzku, na které předsedové opozičních stran vyzvali premiéra Andreje Babiše k rezignaci.