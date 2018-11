Zeman poskytl Babišovi radu

Zeman řekl, že o celé této situaci se dozvěděl v úterý ráno, a proto by nechtěl reagovat jako detektiv-amatér a ptát se, jak je možné, že syn z prvního manželství je údajně unášen na Krym.

© AFP 2018 / Michal Cizek Babiš k tvrzení svého syna: Je to součást scénáře, který mě má zničit a dostat z politiky

„Mně to všechno připadá jako divoká konspirace," uvedl prezident pro TV Nova. „Já mám příští týden pravidelnou schůzku s Andrejem Babišem , tak se ho na to samozřejmě zeptám a do této doby se nebudu k věcem vyjadřovat."

Zeman připomněl, že informace je nejdříve třeba ověřit. „Myslím si dokonce, že pokud něco napíší česká média, kterým nevěřím ani nos mezi očima, je rozhodně dobré nepodlehnout jejich možná právě dezinformacím," dodal prezident.

Podle Zemana kauza Čapí hnízdo vládu neohrozí. „To by se muselo stát, že by některému politikovi selhaly nervy, což se samozřejmě stát může, v historii už takové případy máme. Jako člověk, který byl třicet let obdobné situaci, mohu pouze Andreji Babišovi doporučit, aby mu ty nervy neselhaly," řekl Zeman. „Jestli teď ti Jurečkové a další organizují nějaké demonstrace, aniž by se ve skutečnosti vědělo, o co jde, tak je to jenom znak jisté politické ubohosti."

Portál Seznam Zprávy včera zveřejnil, že syn Andreje Babiše byl údajně unesen na Krym, kde byl držen, aby nemohl vypovídat v kauze Čapího hnízda. Dva roky Babiše mladšího hledala policie, ale našli ho až novináři Seznam Zprávy. V reakci na to předseda ODS Petr Fiala svolal schůzku, na které předsedové opozičních stran vyzvali premiéra Andreje Babiše k rezignaci.