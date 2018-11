Okamura: Opozice porušila to, o čem byla dohoda. Slonková-Kubík vždycky něco zmanipulovali

„My jsme ochotni podpořit pouze vládu, která bude prosazovat program SPD," zněla slova Tomia Okamury. Politik pak dodal, že by se mělo jednat především o vládu odborníků, nikoliv jen ministrů. Jako příklad uvedl svou kolegyni Martu Novákovou, která je, dle jeho názoru, pravým nestranickým odborníkem.

„To, že jsme včera byli na tiskové konferenci se stranami, které chtějí vyvolat nedůvěru — to je jediné naše pojítko, jinak s nimi nemáme nic společného. I naše důvody jsou jiné. U nás jsou důvody ty, že chceme zabránit prosazování špatného programu ČSSD. To je vše. Odmítáme osobní rovinu," cituje portál slova Okamury.

Na otázku, zda reportáž o synovi Andreje Babiše změnila jeho postoj, odpověděl následovně: „My odsuzujeme jednání dua Slonková-Kubík. Osobně s nimi mám ty nejhorší zkušenosti, protože vždycky něco zmanipulovali, udělali štvavou kampaň a pak se ukázalo, že je vše úplně jinak a že Okamura nic neudělal. V životě jsem nebyl z ničeho ani obviněn. Takže s jejich stylem práce mám jen ty nejhorší zkušenosti." Dále doplnil, že takové jednání odsuzuje a nevychází z něj ani ve svých postojích. Navíc zdůraznil, že oni vládě důvěru nedali. „Vládě s ČSSD důvěru dávat nebudeme, protože zklamala," řekl Okamura.

© AFP 2018 / Krystof Hofman Nečekaný účinek reportáže. Okamura může vystřídat ČSSD

Po včerejší konferenci s lídry opozice se na sociálních sítích Tomia Okamury objevily stovky komentářů. Většina z nich ale byla kritická. Lidé Okamurovy často vyčítali, že je zklamal a slibovali, že už ho nebudou volit. Jaká byla reakce lídra SPD na tato vyjádření?

„To, že tam píší nastrčení voliči jiných stran a nějací trollové, to neberu vůbec v potaz. Jestli si všímáte počtu mých fanoušků na Facebooku, kterých je 262 tisíc, uvidíte, že jejich počet od včerejška nijak neklesl. To je přeci důkaz. To, že tam nějací sluníčkáři a lidi z neziskovek píšou a snaží se vytvořit umělý dojem, že snad náš volič není spokojen, to pro mě není měřítko," okomentoval situaci politik s tím, že počet příznivců na Facebooku nijak neřeší.

Podle portálu se však Okamurovi nelíbila situace, která na tiskové konferenci panovala. Podle jeho názoru se totiž k řeči draly především pětiprocentní strany a on tak neměl dostatek prostoru se vyjádřit. Zároveň si však tento prostor nechtěl nijak vynucovat.

„S těmito pětiprocentními stranami už nikdy na tiskovku nepůjdu, protože porušily to, na čem byla dohoda, a začaly v množném čísle říkat, co si o tom myslí. Začaly si tam přihřívat svoji polívku," pronesl politik.

Na základě toho všeho pak prý Okamura musel znova vysvětlovat, proč chce jeho strana vyvolat nedůvěru vládě.

„ČSSD už v minulé vládě předvedla, že je to nedůvěryhodná strana a my chceme, aby se prosazoval náš program a ne program sociální demokracie. Babiš prosazuje probruselský program, my chceme prosazovat náš vlastenecký program," uzavřel situaci Okamura. Sám uvedl, že má jeho strana poněkud odlišné důvody, než strany ostatní. Opakovaně pak podotkl, že s nimi nemá vůbec nic společného. Zdůraznil, že bylo chybou myslet si, že mají tyto „pidistrany" nějakou slušnost. „Ale ty pidistrany to zneužily k vlastní sebeprezentaci, která nebyla na místě," cituje portál slova předsedy SPD.