Zjistěte si, co to je schizofrenie. Babiš uvedl podrobnosti o svém synovi a Protopopovové

Babiš se domnívá, že celá kauza je vykonstruována a jejím cílem je jeho odstranění z politické scény. Podle portálu měl tuto kauzu dokonce označit za puč Palermo.

Český premiér poukazuje na to, že policie má dostatek fotografií, které svědčí o tom, že se o únos nejednalo.

„Žádný únos nebyl, mého syna nikdo neunesl. Byl na Ukrajině, byl i na Krymu a já myslím, že máme k dispozici dostatek fotodokumentace, která tyto sprosté, odporné lži vyvrátí," cituje portál slova premiéra.

Dne 17. července 2015 měla Andreje Babiše kontaktovat policie s tím, že našla v autě na dálnici jeho syna. Ten prý vykládal neuvěřitelné věci, a proto jej převezli do léčebny v Havlíčkově Brodě. „Poprosil jsem o převoz do Národního ústavu duševního zdraví, kde jsem se seznámil s doktorkou Protopopovou," doplnil Babiš.

Dita Protopopová je důležitou osobou v této kauze. Jedná se totiž o lékařku, která je autorkou lékařské zprávy pojednávající o zdravotním stavu Babiše juniora. Jak uvádí portál , právě ona měla synovi Andreje Babiše pomoci, aby se vyhnul trestnímu stíhání v souvislosti s vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo.

Babišovi se navíc nelíbilo, že novináři navštívili jeho syna, který žije ve Švýcarsku. Označil jejich jednání za hyenismus. „Pokud někdo přijde do bytu a zneužije člověka, který má schizofrenii…Nastudujte si, co to je schizofrenie," vyjádřil se premiér.

Také dodal, že lidé, kteří zpochybňují zdravotní stav jeho dětí a činí tak z něj zrůdu, která své děti zneužila, jsou jen obyčejní sprosťáci. Také byl velmi pobouřen tím, že si novináři jeho syna tajně natáčeli přes speciální brýle, v nichž byla zabudována kamera. „Kamera v brýlích? Kolik to stojí? Připravovali to bývalí zaměstnanci rozvědky? Je to jasné načasování, sprostá lež a já to dokážu," cituje portál jeho slova.

Za zajímavou, a také za promyšlený krok, považuje Babiš i skutečnost, že byla daná reportáž uveřejněna právě, když byl v zahraničí. Nacházel se totiž tou dobou na konferenci v Palermu.

„Na základě jedné lži se spustí tenhle veřejný lynč. To není Sarajevo, to je puč Palermo," vztekal se Babiš.

Jak sám Babiš avizoval, k celé situaci by se měl vyjádřit v neděli v jedné televizi. Nebude však sám, kdo dané kauze poskytne komentář. Promluvit by měl i pan Protopopov, což je manžel již zmiňované lékařky. Právě on, jak uvádí portál, měl odvést a následně i držet Babišova syna na Krymu.

Andrej babiš přesto trvá na svém — celá kauza je podle něj smyšlená. A novináři, kteří se tím zabývají, se jen snaží destabilizovat politickou situaci v České republice. V souvislosti s tímto skandálem vyzvaly opoziční strany premiéra, aby odstoupil ze své funkce. Babiš však nevidí jediný důvod, proč by to měl udělat.