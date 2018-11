Absolutní svoboda. Oslavit výročí sametové revoluce pomocí nahých těl (FOTO)

O víkendu si Česko a Slovensko připomenou další historický milník — výročí sametové revoluce, která odstartovala pád minulého režimu. V Praze bude dost horko. Nejen kvůli tomu, že sametovou atmosférou nabuzení odpůrci premiéra Babiše přijdou na Národní třídu vyjádřit názor na současné dění v zemi. Kdepak. V hlavním městě se uskuteční lechtivá výstava skutečných nahých těl.

Slovenský umělec Mário Petreje o víkendu představí svůj projekt „Výstava skutečných nahých mužů". Jde o pokračování neméně provokativního cyklu výstav, na které byly představeny nahé ženy. Návštěvníci si je mohli prohlížet, mohli je komentovat, ale také se jich v latexových rukavicích dotýkat. Stejným způsobem si hosté Drive Housu na Vinohradech užijí živá mužská těla.

Co je to? Umělecká provokace? Nebo svérázný způsob jak oslavit výročí sametové svobody? Sputnik se zajímal u organizátora výstavy Mária Petreje.

„Ani jedna z mojich výstav nie je organizovaná ako provokácia. To by bol veľmi povrchný plán. Tak ako rešpektujem fakt, že ju mnohí ľudia takto vnímajú, rešpektujem aj fakt, že im ju médiá tak ponúkajú. No je to v skutočnosti len nahota, ktorá je nám všetkým úplne a prirodzené vlastná," říká Petreje.

Nemohli jsme se nezeptat, proč výstava proběhne právě na výročí svržení komunistického režimu v Československu. Podle jeho mínění je to proto, že se v ten den v Česku a na Slovensku oslavuje svoboda. „A sloboda sa má nie len oslavovať, ale aj praktikovať. Preto je moja prvá Výstava nahých mužov práve v týchto dňoch," upřesňuje.

Zeptali jsme se umělce také na souvislosti se současnou feministickou revolucí. Má výstava souvislost se snahou mužů získat zpět svou pozici ve společnosti, nebo je jde jen čistě o lechtivé potěšení?

„Zaujímavá otázka, no skôr ma pobavila. Toto nie je moja prvá výstava VOAYER. Pred ňou sa uskutočnili štyri výstavy nahých žien a tá posledná bola dokonca v Galérii Tancujúci dom. Otázka by teda mohla znieť aj opačne. No je vidieť, že to tak nie je. Jednoducho po ženách prišli na rad muži. Píšu mi mnohé ženy, že chcú vidieť mužov a zároveň mi píšu mnohí muži, že sa chcú vystaviť," odpovídá.

Petreje se zdrženlivě staví k sexuální kauze MeToo. „Ospravedlňujem sa, ale vlastne ani neviem o čo sa v tejto kauze jedná a úprimne mi je to aj jedno. Na mojich výstavách sú všetci dobrovoľne," zdůrazňuje.

Organizátor výstavy se neobává nařčení z pornografie. Výstava s ní nemá nic společného. „Moje výstavy nemajú nič spoločné s pornografiou. Neprebieha na nich akt. Všetko je veľmi zodpovedne dohliadané bezpečnostnou službou. Moje výstavy sú vždy kvalitné a krásne. Hoci veľmi výrazné a nejeden by skutočne mohol povedať, že aj provokatívne," láká na výstavu Mário Petreje.

Sputnik se na názor na provokativní výstavu zeptal známého básníka a předsedy Unie českých spisovatelů Karla Sýse.

V den výročí sametové revoluce se v Praze uskuteční výstava Voayer. Návštěvníci si budou prohlížet skutečné nahé muže. Dříve autoři projektu vystavovali nahé ženy. Co si o tom myslíte?

Sametová revoluce byla revolucí jen podle zneužitého jména. Dnes už víme, a chytřejší to věděli už dávno, že — stejně jako mnoho jiných světodějných událostí — započala kdesi v dalekém zákulisí. Někdy velmoci nařídí polku, jindy zase valčík a tanečníci se nestačí divit.

Proto beru fakt, že ji oslaví nazí muži, jako výstižný fór. Tzv. revoluce bude konečně nahá!

Dá se to vnímat jako nějaká alegorie na stav, v němž současná, postsametová společnost žije?

Rozhodně ano. Je to příprava na blízkou budoucnost, kdy budeme mít všichni nahý zadek. Samozřejmě až na horních dobře oblečených deset tisíc.

© Sputnik / Ramil Sitdikov 17. listopad: demonstrace v Praze Je dnes, kdy probíhají různé kauzy jako #metoo, nahé tělo způsob protestu?

Ženy stěžující si na erotické útoky se na veřejnosti samy svlékají? To je přece absurdní. Nahotou protestují proti nahotě?

Za našich mladých let se ženy nechávaly svlékat, a to rády. Běda mužům, kteří to nepochopili, ti zůstali na ocet.

Je vůbec vhodné vystavovat nahé lidi? Není to už pornografie?

Dobrá pornografie, jako že existuje, dokáže vzrušit. Jako žáci páté třídy jsme jeli na výlet do Karlových Varů. Ve výkladu drogerie jsme zahlédli balíček s karlovarskou koupelovou solí. Na obalu seděla ve vaně krásná ženská a bylo jí vidět kousek prsu. Tlačili jsme se na sklo a pak doma snili a snili a snili… Samozřejmě nešlo o pornografii, ale co to vlastně je?

Nemohu uvěřit, že výstavu nahých žen navštívilo několik milionů mužů a žen. Byli ti čumilové a čumilky vzrušeni? Silně pochybuji. Spíš naopak. Co je povoleno, to nevzrušuje.

Nejvíc chutná mírně zakázané ovoce.

Jak se stavíte k erotice v umění? Čím umění ozvláštňuje? Je známo, že jste se této tématice také věnoval.

Erotika není tématika. Vlastně je život sám, vždyť bez erotiky bychom se dodnes líhli z vajec.

