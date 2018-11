„Překročil červenou zprávu.“ Babiš mladší vyvrací slova premiéra. Také chce vypovídat

Andrej Babiš mladší se v mailu pro redakci Seznam Zprávy postavil proti vyjádřením svého otce (premiéra Andreje Babiše) o údajné schizofrenii. „Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody.“ Ve stejném mailu také napsal, že chce vypovídat na policii.

„Teď čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod ‚neustálým dozorem‘ vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody. Nejsem vůbec pod ‚dozorem' ve Švýcarsku, ale volný. Četl jsem taky, že policie znovu otevřela můj případ ‚únosu‘. Jestli je člověk opravdu unesený, nebo ne, je jedna záležitost, ale to, že můj pečovatel řekne: ‚Já a tvůj otec uděláme všechno, abys byl zavřený (v psychiatrické léčebně)," je druhá. Přeji si být telefonicky v kontaktu s policií ČR vyšetřující můj případ z Ukrajiny a Ruska. Možná mi to za ten trik se skrytou kamerou vybavíte," napsal Andrej Babiš mladší portálu Seznam Zprávy.

Premiérův syn v tomto týdnu portálu Seznam Zprávy uvedl, že ho spolupracovníci jeho otce drželi na Krymu. Premiér Babiš podle syna chtěl, aby kvůli kauze Čapí hnízdo zmizel z České republiky.