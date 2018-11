Skutečný profesionál! Nerozhodila ho ani hárající fena a českého pašeráka čeká kriminál

O této události informovala Policie Slovenské republiky.

Zdenko (29) z České republiky si pořádně zavařil. Podle předběžné expertízy kriminálník převážel přes hranice více než dva kilogramy marihuany. Z uvedeného množství by se podle policie dalo vyrobit minimálně 9 400 jednorázových dávek. Pokud by drogu prodal, na černém trhu by se mohl obohatit přibližně o 10 až 31 tisíc eur.

© Sputnik / Kirill Kallinikov Kanalizace zachrání USA před drogami

Jak se uvádí, do cesty se mu však postavili pracovníci Celního úřadu Trnavy, kteří pašeráka zadrželi poté, co při prohlídce nalezli plastovou nádobu a dva pytle sušiny rostlinného původu. Zdenko se nakonec přiznal.

Podle slov trnavské policejní mluvčí Marie Linkešové vyšetřovatel Zdenka obvinil z prodeje a distribuce drog ve větším rozsahu. Zdenkovi hrozí 10 až 15 let za mřížemi.

Policie přiblížila i okolnosti incidentu. Pašeráci jsou totiž známí svou vynalézavostí. Zdenko vsadil na to, že i služební pes může podlehnout „vášni". Na zadním sedadle u tašky, v níž byly drogy, totiž seděla hárající fena pitbula. Zoro však zachoval chladnou hlavu.

„Pes byl zpočátku rozrušený, ale je profesionál, udržel si odstup a drogy vyčmuchal," napsala policie na sociální síti.