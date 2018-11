Plesl rýpe do šéfa Seznamu: Tak co, s jakým dalším schizofrenikem teď bude Seznam natáčet?

Jaroslav Plesl, šéfredaktor deníku MF Dnes, který vlastní Andrej Babiš, se vyjádřil ke kauze spojené s českým premiérem. Na svém profilu na Facebooku se navážel do šéfa Seznamu, Iva Lukačoviče. O události píší česká média.

Jaroslav Plesl se na sociálních sítí vyjádřil ke skandálu, který se poslední dny probírá prakticky ve všech českých médií. Plesl i nadále stojí za Babišem a dokonce hovoří i o pomstě.

„Tak co, s jakým dalším schizofrenikem teď bude Seznam natáčet? A co na to Ivo?" zněl příspěvek šéfredaktora známého českého deníku na Facebooku.

Jak píše portál forum24.cz, Plesl požaduje, aby bylo prozkoumáno soukromí Lukačoviče. Zřejmě se tak chce tímto způsobem majiteli Seznamu pomstít za to, že právě jeho portál přišel s kontroverzní reportáží, kterou mělo na svědomí novinářské duo Sloníková-Kubík.

Tento příspěvek vyvolal na síti diskuzi . Samotný Plesl se pak v komentářích k situaci ještě dále vyjádřil. „Možná. Ale všechno se změní, až se někdo začne rejpat v rodině Ivovi…," reagoval na příspěvek jednoho uživatele.

Noviny MF Dnes, kterým velí právě Plesl, po vypuknutí kauzy o daném skandálu nenapsaly ani slovo. Jak uvádí portál, Plesl je kritický především vůči opozičním politikům. Navíc se svého chlebodárce a majitele MF Dnes neustále zastává. Šéfredaktorem je od roku 2014, kdy tento post převzal po své kolegyni Sabině Slonkové.

Tyto noviny jsou dnes jedním z nejsilnějších marketingových nástrojů Andreje Babiše. Možná proto se v nich záměrně nepíše o událostech, která jsou s Babišem spojena a hojně je probírají jiná média.