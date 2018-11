Já bych se jenom na vašem místě styděl. Babiš roznesl novináře na kopytech

Vše začalo na počátku tohoto týdne, kdy se na TV Seznam objevila kontroverzní reportáž. Tu natočilo novinářské duo Sloníková-Kubík a díky této reportáži vyplynuly na povrch další skutečnosti v kauze Čapí hnízdo.

Andrej Babiš mladší totiž uvedl, že byl unesen na Krym, aby nemohl v dané kauze vypovídat. Toto prohlášení však český premiér popřel a situaci se snažil vysvětlit tak, že je jeho syn nemocný. Podle všeho totiž trpí schizofrenií.

„Můj syn je psychicky nemocný. Bere léky, musí být pod dohledem a žije s matkou ve Švýcarsku. Moje dcera trpí bipolární chorobou. Mého syna nikdo neunesl, z ČR odjel dobrovolně," cituje portál Babiše.

Na Krym ho měl dopravit a následně i proti jeho vůli držet Petr Protopopov . Tento muž je manželem Dity Protopopové, což je lékařka a psychiatrička, která stojí za lékařskou zprávou Babiše juniora.

Babiš se dnes ke kauze znova vyjádřil a uvedl, že jeho syn se vydal do Ruska s Protopopovem na výlet, jelikož měli víza. Dodal, že byli i na Ukrajině, ale nechápe, proč to někdo řeší. Navíc jeho syn prý nikdy nebyl občanem ČR. Studoval ve Švýcarsku, kde pobývala i jeho matka, jak uvádí premiér.

„Já bych se jenom na vašem místě styděl," řekl Babiš. Podle něj médiím vůbec nevadí, že je zneužíván nemocný člověk.

Andreji Babišovi se navíc nelíbí, jakým způsobem novináři jeho syna kontaktovali a několikrát již zmiňoval to, že jde o hyenismus. Podle jeho názoru vnikli do objektu nezákonně a celý rozhovor tajně nahrávali. Navíc je podle něj celá kauza uměle vykonstruovaná.

„Zneužívají i korespondenci s mým synem a znovu opakuji, že je to pečlivě připravená kampaň, protože oni navštívili syna a lhali, když řekli, že věděl, že se to natáčí. Natáčeli to kamerou v brýlích," hlásal Babiš

„Já jsem se dneska dozvěděl z Blesku, že můj syn psal Blesku mail v roce 2017. A pokud někdo zpochybňuje jeho nemoc, co je největší odpornost, co jsem kdy zažil, tak já se jenom ptám, proč, jak on sám píše v tom mailu, ho v červenci 2015 zadržela policie na D1 a odevezla do psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě? A následně byl převezen do NÚTZ, do toho ústavu psychiatrického, tkerému předsedá profesor Höschl. A profesor Höschl veřejně řekl, že si nemyslí, že by můj syn simuloval. Jeho diagnózu mi potvrdila jeho matka a stejně tak lékaři ve Švýcarsku," cituje deník českého premiéra.

Andrej Babiš ml. hraje v celé kauze důležitou roli. I přesto ale nebyl dosud policií vyslechnut. Babiš v minulosti prohlásil, že v době, kdy farma Čapí hnízdo získala dotaci, vlastnili tento podnik jeho dvě dospělé děti, spolu s bratrem jeho manželky Moniky Babišové.

„Pozitivně si pamatuji, že jsem něco s Čapím hnízdem podepisoval. Nevěděl jsem vůbec, co podepisuji," cituje portál slova Babišova syna.

Také Senátu se celá situace kolem českého premiéra nelíbí, a tak vyzval Andreje Babiše, aby kvůli kauze Čapí hnízdo opustil svůj post. Opozice navíc svolala hlasování o nedůvěře. Portál píše, že ČSSD si na rozhodnutí o pokračování vlády dala čas do příštího týdne.