Polský premiér se snažil přesvědčit české ministry o nebezpečí Severního proudu 2 pro EU

„Spolupráce s Českou republikou v oblasti energetické bezpečnosti je pro nás velmi důležitá. A v této souvislosti jsem představil náš postoj, pokud jde o projekt Severní proud 2. Hovořil jsem o nutnosti upustit od výstavby tohoto plynovodu. Hovořil jsem (na mezivládních konzultacích, pozn. red.) o tom, jaké škody tento projekt pro bezpečnost Evropy představuje," zdůraznil Morawiecki.

Strany také diskutovaly o perspektivách rozvoje jaderné energetiky. Potvrdily svůj záměr koordinovat akce při podpoře projektů, které představují společný zájem v dané oblasti.

„Spolupráce v oblasti jaderné energetiky je pro Českou republiku velmi aktuálním tématem. I Polsko o něm přemýšlí. Probíhají tam diskuze (o daném tématu, pozn. red.)," poznamenal český premiér Andrej Babiš.

Severní proud 2 je projekt, který má rozšířit již existující plynovod Severní proud, který spojuje Rusko a Německo přes Baltské moře. Polsko, Ukrajina a řada dalších východoevropských zemí soustavně nesouhlasily s výstavbou tohoto plynovodu a trvaly na tom, že projekt zvýší závislost mnoha evropských zemí na Rusku.

Moskva několikrát zdůraznila, že je připravena čelit konkurenci v podobě jiných dodavatelů plynu na evropský trh.

Brexit a nelegální migrace

Český premiér uvedl, že na mezivládních konzultacích byla věnována značná pozornost také evropským tématům. „Diskutovali jsme o brexitu a hovořili o problémech (nelegální, pozn. red.) migrace," řekl Babiš.

Podle premiéra se obě strany dohodly na tom, že v zájmu překonání migrační krize musí Evropská unie v první řadě bojovat proti pašerákům, kteří zajišťují vstup uprchlíků do EU. Také by měla být posílena ochrana vnějších hranic tohoto společenství, stejně jako by měla být poskytnuta pomoc africkým a asijským zemím, z kterých proudí uprchlíci do Evropy

„Pokud jde o brexit, pak jsme hovořili o tom, že (Evropská unie, pozn. red.) úspěšně dokončí práce na dohodě o odchodu Velké Británie z této organizace. A to i přesto, že její odchod není pro Evropu dobrou zprávou," pronesl Babiš.

Předsedové vlády informovali novináře také o růstu vzájemného obchodu mezi danými zeměmi. Ten k dnešnímu dni, jak uvedl Mateusz Morawiecki, překročil hranici 20 miliard eur.

Česko-polské mezivládní konzultace se konají v pravidelných intervalech, a to ve formě společného setkání ministrů obou republik. Nyní se uskutečnily již po páté. Předchozí setkání se konalo v dubnu roku 2016 ve Varšavě.