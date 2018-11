Demonstrace proti Babišovi v Praze: „Andrej do krimu,“ hlásají lidé

Přímý přenos z demonstrace je ke zhlédnutí na portálu aktualne.cz.

Protestující lidé se na náměstí sešli proto, že se jim nelíbí celá kauza, která kolem českého premiéra vypukla a v posledních dnech nabrala na vážnosti. Souvisí s tím například údajný únos jeho syna Andreje Babiše ml., který měl být nedobrovolně držen na Krymu. Premiér s tím ale nesouhlasí a několikrát opakoval, že se jedná o vykonstruovanou a pečlivě promyšlenou kampaň.

Jak uvádí portál novinky.cz, lidé se na demonstraci vybavili speciálními transparenty. „Andrej do krimu" či „Místo syna na Krymu raději fotra do krimu", hlásají některé z nich. Objevilo se také několik parodujících transparentů, které se týkají i lékařky a psychiatričky Dity Protopopové. Ta v kauze hraje také velkou roli — je totiž autorkou lékařské zprávy o stavu Andreje Babiše ml. Podle Protopopové Babiš junior nebyl zdravotně způsobilý. „Uklid(n)íme vaše dítě. To vám garantuji!" zní transparent.

Velký humbuk kolem kauzy Čapí hnízdo odstartoval v pondělí, kdy server Seznam Zprávy zveřejnil kontroverzní reportáž, v které vypovídal syn Babiše. Vypátrala ho dvojice novinářů Sloníková-Kubík. Ti zjistili, že Babiš junior v současné době žije se svou matkou ve Švýcarsku.

Andrej Babiš opakově odmítl veškerá nařčení a tvrdí, že kauza je uměle vytvořená a jejím cílem je odstranit ho z politické sféry.

Celá věc se ale nelíbí opozičním stranám ve Sněmovně a také Senátu. Babiše už proto vyzvali k rezignaci.