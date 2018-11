„Výsledky voleb nerespektující zakomplexovaní uřvanci.“ Chtějí mít z ČR druhou Ukrajinu?

Máte pocit, že přeháníme? O Andreji Babišovi jsme například psali v článku Andrej Babiš: „Ztraceno v překladu" aneb o arbitrární povaze jazyka (sputniknews.com, 29. 6. 2018)

© Sputnik / Vladimír Franta Užij si prázdniny v krimu, vzkázali demonstranti Babišovi

Dřívější článek názorně předvedl, že Andreji Babišovi se sice vyčítá určitý politický oportunismus, ale že se mu dosud nic neprokázalo, jen se spekuluje. Andrej Babiš je tedy doposud nevinný a může si být trestně stíhaný, jak chce. Ono se lehce obviňuje, hůře dokazuje. Něco jiného by bylo, kdyby byl usvědčen z porušování zákona. Jenže to Babiš zatím není. Ostatně obviněn byl svého času i americký prezident Bill Clinton. A co? Clintona to rozhodně úřad nestálo; impeachment se nekonal… Clinton se přitom dopustil toho, z čeho byl viněn, sám se přiznal, i k tomu, že lhal. V případu Babiš tu máme jen obvinění. Nic víc. Kde jsou důkazy? Už chybí jen to, aby se obvinil z toho, že je Slovák nebo z toho, že je Žid (srovnej s Dreyfusovou aférou…).

VIDEO 1: Andrej Babiš — domnělý agent Vladimira Putina aneb „Užij si prázdniny v Krymu!" hlásil jeden z transparentů na demonstraci. „Být v krymu" znamená být v kriminále. Nikoliv na poloostrově Krym, kam měl být „unesen" Babišův syn, což určitě muselo vědět ruské FSB, takže Babiš je vlastně agentem Putina. Inu, kam se hrabou spisovatelé. Této logice nemůže konkurovat ani korunovaný umělec, mistr pera

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Stáhnout video Zkopírovat odkaz Získat kód © Sputnik . Vladimír Franta Během mítinku

Na klíčovou a přímou otázku, zda Andrej Babiš prokazatelně porušuje zákon, nedovedli jasně a zřetelně odpovědět v červnu reportéru Sputniku ani v Transparency International. Článek tudíž sumuje, že Babiš zákon zjevně neporušuje (čekáme na důkazy), ale že nejspíše využívá stavu české legislativy tak, aby měl z toho prospěch. Co zákon nezakazuje, je tedy legální, byť to může budit kontroverze. „Slušný" člověk by se přece „za příhodných okolností" nikdy nenechal svést k akci ve svůj prospěch, že? Jenže: sledování vlastního prospěchu není nutně v rozporu se zákonem. Kdekterý Čech, když má k tomu jen trochu příležitosti, nebude se žinýrovat kus toho prospěchu si pro sebe urvat… Jedinou světlou výjimkou v české historii byl patrně Jan Hus. Podívejme se však, jak skončil! Zastávali jsme se jej v národě tak účinně, že dopadl jako mučedník. Hlavně, že mu pějeme chválu, připomínáme si jeho mučednický konec.

© Sputnik / Vladimír Franta Demonstranti

Jak nestálá je česká přízeň…

O to ostudnější je, že jsou husité (nositelé odkazu Husa) nyní málem na indexu. Kdo otevře prvorepublikové básně, určitě si položí otázku, proč se jim za Masaryka skládaly oslavné verše, když se na ně nyní nevraží? Kdo nevěří, snadno se sám přesvědčí. Například v knihovně. Nestálá je česká přízeň, pane premiére Andreji Babiši.

Obrázek 1: „Prolhanej zm*d" — četli jsme na jednom z transparentů. Jestlipak jeho autor sám seká latinu, tedy dobrotu. To se asi nikdy nedozvíme…

© Sputnik / Vladimír Franta Nápis „Prolhanej zm*d" na transparentu

Slovo „zm*d" je podstatné jméno slovesného původu a souvisí se sexem. To už by mohli Babiše obvinit v duchu akce „ME TOO". Kdo by se zdržoval s důkazy, s argumenty. Pravda? Zajímá někoho? Řečníci na tribuně na včerejší demonstraci zjevně hecovali demonstranty, až jim nabíhaly na krku žíly. Poslechněte si to ve videu 2.

VIDEO 2: Hecování anebo ohlupování demonstrujících?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Stáhnout video Zkopírovat odkaz Získat kód © Sputnik . Vladimír Franta Protestující požadují demisi Babiše

Je smutné, že na politické demonstraci se ječí jako na rockovém koncertu. Sami pořadatelé utrousili epochální větu, již tento článek cituje v titulku: „Určitě o nás zas napíší, že jsme zakomplexovaní uřvanci, kteří nerespektují výsledky voleb!" Když se nad tím člověk zamyslí, tak to přesně sedí. Jakmile je někdo nespokojen s výsledky voleb, začne sbírat podpisy a křičet na Václaváku. Takhle to může jít donekonečna. Proč bychom nemohli jednou respektovat výsledky voleb? Jestli někdo dští síru na ty, co si zadali s komunistickým režimem, pak mají máslo na hlavě téměř všichni. V ČSSR byl každý 10. komunistou (obecně známý fakt), zřejmě i s dobrým kádrovým posudkem (jinak by nedostal legitku). Na případě Andreje Babiše je spíše vidět, že úspěch se v Česku neodpouští. V 50. letech se v ČSSR konaly politické procesy. Jen stačilo přesvědčit veřejnost. Jak se to přesně dělá, předvedla demonstrace na Václaváku konaná 15. listopadu 2018 v Praze.

VIDEO 3: „TRAVEL FERT" — aneb jak o Babišovi mluvil demonstrant z Dobřichovic. Sputnik „neslušně" naslouchal, o čem se bavili jiní… Demonstrant by si na místě Babiše představoval kohokoliv jiného, kdo by se k „tomu" postavil jako chlap. Co by měl znamenat „Travel Fert" — ať si již každý rozklíčuje sám

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Stáhnout video Zkopírovat odkaz Získat kód © Sputnik . Rozhovor s panem, který přinesl plakát Travel Fert

OBRÁZEK 2: „Travel Fert". Autor transparentu se zřejmě vyžívá v básnických tropech a figurách. Donut (americká kobliha, pozn.) nad hlavou Babiše suplující svatozář, to už je skutečný významotvorný oříšek i pro ostřílené odborníky na metafory. Bravo — spojení nespojitelného se aktivistovi z Dobřichovic podařilo povýtce výborně

© Sputnik / Vladimír Franta Babiš s koblihou

Jaké jiné slogany byly k vidění? Zde nabízíme nálož kongeniálních provolání: „ANO UŽ NE"; „I AM NOT REALLY HAPPY ABOUT THIS"; „KRYMDY PINDY & CK PROTOPOPOV"; „UŽIJ SI PRÁZDNINY V KRYMU". Škoda, že nezazněly kloudné argumenty. Škoda, že za vším byl jen křik a naběhlé žíly na krku. Bylo by trapné, kdyby ČR byla další země na řadě, kam je třeba zasít názorový rozkol a la Ukrajina, aby se další země v Evropě utopila v řízeném chaosu. Pokud si někdo myslí, že toto je přesně to, co chtějí Rusové, autor tohoto článku apeluje na všechny čtenáře Georga Orwella, aby se vrátili k pasáži o dvojitém myšlení (Doublethink: kontrola kolektivního myšlení). Doublethink je myšlenková operace, v jejímž rámci se subjekt snaží přesvědčit sebe sama, že si opravdu subjektivně myslí to, co si objektivně myslet má (musí), protože je to zaprvé „trendy" a protože si to zadruhé jeho společnost žádá.

© Sputnik / Vladimír Franta Protest proti Babišovi

Tip:

Technologie manipulace skupinovým myšlením: Orwell, George: 1984. Praha 2009. ISBN 978-80-7309-808-7.

