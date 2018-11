Psychický útok na premiéra Babiše je pokus o převzetí moci. Názor

Tisíce lidí po přečtení a zhlédnutí informací na portálu Seznam Zprávy požadovaly okamžitou demisi premiéra. A nikdo si nepoložil přirozené otázky. Proč tato historie tak najednou stmelila zcela nejednotnou opozici? Je morálně normální zpovídat člověka, který trpí psychickou nemocí? Je možné takové svědectví vůbec brát vážně? V čích zájmech je předhazována hypotéza o „ruské stopě" pobytu syna premiéra na Krymu? Tak co tedy vytáhlo lidi na Václavské náměstí — rozhořčení faktem možné korupce, nebo přání se revanšovat za prohru v parlamentních volbách?

„Samozřejmě je to podobná situace, jako byla asi před půl rokem s údajnou politickou vraždou Kuciaka na Slovensku a že to má stejnou politickou motivaci — odstranit premiéra, řekl pro Sputnik bývalý senátor a poslanec, náměstek ministra spravedlnosti ČR (2005-2006) Jiří Vyvadil.

Já jsem se díval na ten příběh, ti novináři se chovali naprosto jako hyeny nepřípustným způsobem. Jako právník musím říct, že je to úplný nesmysl, protože každý obviněny má právo nevypovídat. Takže to, co tam ti novináři sehráli, a ono to bylo tím způsobem, že evidentně je na něm vidět, že to je člověk nemocný, že není zdravý, takže oni mu vždycky řekli nějak… A bylo to takhle, že opakoval vždycky, asi není schopen uvažování. Samozřejmě to bylo podlé. Nepochybné je, že to je jaksi snaha vyvolat zde napětí a svrhnout Andreje Babiše, ale Babiš vydrží. On se jako dostal nahoru, jako hrozná gradace. Ale zaprvé jeho si tam podrží prezident republiky a zadruhé se zcela zjevně nenajdou, už teď se vlastně nenachází, poslanci, aby vyvolali to jeho odvolání. Řekněme, že ještě tak tři neděle si o tom budou povídat a pak to skončí.

O této kauze píšou všechna světová média, často s úsměvem… Jak potom vypadá Česko?

Musím otevřeně říct, nemusím vždycky souhlasit s Trumpem a často s ním také nesouhlasím, ale má pravdu v jednom, že některý typ novináře, přesně ten typ novináře, který zase na Trumpa útočí v Americe, že prostě jsou to nepřátelé lidu, že jsou to prostě zločinci. Já jsem nikdy před 30 lety nemyslel, že novináři budou takto agresivně, takto pokrytecky a lživým způsobem jednat. Nemůžete přijít někam do cizího bytu bez povolení. Mít na sobě brýle, o kterých druhý neví, že je to vlastně kamera. Navíc ten člověk je evidentně psychicky narušený, to na něm bylo vidět hned na první pohled, že nebyl způsobilý hovořit tak nějak normálně, čili je to spiknutí. Já už jsem teď napsal několik článků, ten poslední z nich je, že Andrej Babiš zůstane premiérem.

Takže si myslíte, že demise nebude?

Nebude. Já musím říct, že to možná ještě nedorazilo. Ono to běhá v těch zahraničních médiích. Ale ještě včera dopoledne se opozice postavila a vzali tam ještě jednoho dříve opovrhovaného politika — Tomia Okamuru, který vzápětí odpoledne řekl, že podpoří Babiše, takže vlastně už teď se ta atmosféra pro to rozpadla. Bude se jenom o tom prostě mluvit a mluvit a to je všechno. Já mám radost, že Česko není Slovensko. Na Slovensku by možná ten premiér padl. Ale u nás pořad převažuje, i u části politiků, takový ten rozumný pohled, takže z toho mám radost."

