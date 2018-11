„Takto se asi mluví na Krymu.“ Twitterové uživatele rozpálilo prohlášení Babiše

Před několika dny jsem zaznamenal debatu o možném vyřazení některých vyjmenovaných slov, neboť dnešní děti netuší, co znamenají. Díky Babišovi, který nikdy, nikdy neodstoupí i dnešní děti mají možnost pochopit, co znamená slova zpytovat. Zpytovat svědomí. Něco, co Babiš nemá.