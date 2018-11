Jen proklamace bez konkrétního řešení. Na sociálních sítích zkritizovali opozici

„Úlohou předsedy vlády je řešit problémy země. U nás to bohužel vypadá, že naše země musí řešit problémy předsedy vlády. To není dlouhodobě únosné. Je potřeba příští týden tuto situaci ukončit," napsal na Twitteru lídr občanských demokratů, tím reagoval na hlasování o nedůvěře vládě, které by mělo proběhnout příští patek.

V komentářích však Fialu zkritizovali. Uživatelé se pochybují o tom, jestli má opozice konkrétní plán a postup v případě, že vláda padne.

„Opět jen proklamace bez konkrétního řešení a následných kroků. Prostě jen taková akademická debata," napsal Miroslav Krejci‏

„A co si představujete, že bude dál? Vytvoříte nekompatibilní slepenec několika mikrostran a ani tak nezískáte většinu v parlamentu? Nebo budete chtít nové volby? Toho se vaši partneři z demobloku bojí, jak čert kříže. Tak co tedy? Nevíte, že?:)" ptá se Hynek Swoboda.

„Hmm. Ok. A co dál, pane předsedo? Už máte plán "B"? Nebo jen bohapusté gesto rádoby mučedníků, kteří jdou sveřepě a s odhodláním do předem prohraného boje?" dodal Zbyněk Zatloukal.

„Pane předsedo, ODS musí s ostatními opozičními stranami předně jasně deklarovat, jaký je jejich plán v případě, že bude vládě vyslovena nedůvěra," naznačuje Martin Fišer.

„Každý den to samé. Máte i jiné téma než Babiš? Nebo vám jde jen o to přebrat moc?" klade si otázky Ladislav Výsmek.

Hlasování o nedůvěře vládě se bude konat příští týden v pátek. Opozice má zatím jen 92 hlasů, naopak 78 poslanců ANO se postaví za Andreje Babiše. Rozhodujícími budou hlasy poslanců ČSSD a KSČM, kterých je dohromady 30.

Kdyby však opozice sehnala 101 potřebných hlasů a vláda padla, prezident Miloš Zeman by opět sestavením kabinetu pověřil Andreje Babiše, o čemž uvedl ve čtvrtek na TV Barrandov.