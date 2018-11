„Kalousek je jako sňatkový podvodník mluvící o lásce“. Klaus ml. stručně o vládě a opozici

„Vláda prosazuje jeden nesmyslný zákon za druhým. Přistoupení k Fiskálnímu paktu EU — brána k přijetí eura; manželství (ze staročeského malžen: muž-žena) a rodiny (ze slova ‚rodit‘) homosexuálů; zákon proti směnárnám o navracení peněz, když si to člověk rozmyslí (jinde najde lepší kurs). To je podobná logika, jako kdybyste šel vrátit do pekárny po dvou hodinách rohlík, že jste zjistil, že v Kauflandu ho mají o korunu levnější. A další a další a další. Schodek státního rozpočtu (v době nebývalé konjunktury) 40 miliard. Nesmyslné (populistické) přisypávání všude možně, aniž by se řešily skutečné problémy," napsal Klaus ve svém článku.

© AP Photo / Sergey Ponomarev Jsou známy důsledky českého bojkotování globálního paktu OSN o migraci?

Dále promluvil o tom, jak vláda nakládá se státním rozpočtem, konkrétně rozpočtem regionálního školství.

„Rozpočet regionálního školství vzrostl za dva roky ze 100 na 144 miliard. 44 %!! A kolik budou mít učitelé reálně více? 10 %? 15 %? nebo snad 44 % či (při správném hospodaření i více)? Nebo se zlepší vzdělanostní úroveň žactva o 44 %? Ne, vše zahučí v nesmyslném systému ‚Reformy financování‘. Část do ‚inkluze‘ s velkým I," uvedl Klaus.

Podle jeho slov je vláda jen udržovací, ale neřeší problémy téhle země a hlasovat bude opravdu čistě podle toho, jestli je vláda špatná nebo dobrá. Nevnímá vysoce postavené politiky podle toho, jak jsou mu sympatičtí, ale podle toho, co chtějí pro tuto zemi reálně udělat.

„Já jdu rozhodnout, jestli jde o dobrou vládu či nikoli. Nejdu rozhodnout podle toho, že ministr zdravotnictví je sympaťák, má milou ženu a občas vedle něj sedím na koncertu vážné hudby. Spíš si čtu, že by rád zdanil alkohol ještě víc a něco vyšiloval i proti tučným jídlům. Poté, co úspěšně „převychováváme lid" ohledně kouření. Pachatele dobra by bylo vhodné od exekutivy izolovat. Budu hlasovat proti vládě," sdělil poslanec za ODS.

Vnímá však také argumenty opačné. Například podporuje, že vláda odmítla tzv. migrační pakt OSN.

Na závěr se vyjadřuje k chování pana Kalouska, k opozici a předpokládá, že v novém hlasování poslanci opět podpoří nynější vládu.

„Vidět dnes individua typu Kalouska, jak na náměstí řeční o morálce, demokracii a ústavnosti — je podobný zážitek jako sledovat sňatkového podvodníka hovořit o lásce. Ale i nad to se člověk musí povznést. Opozice (ať už s Okamurou či bez) ale nemá zatím dost hlasů a nenabízí ani jasnou alternativu. Část opozice se bojí předčasných voleb. Zatím to tedy vypadá na pátek zmarněného času," uzavřel Klaus.