Okamura okomentoval nabídku sushi se slevou, která přišla poslancům z jeho adresy

Z elektronické pošty předsedy SPD Tomia Okamury poslancům přišla speciální vánoční nabídka. Mohou si prý koupit sushi a další výrobky z obchodů šéfa SPD se speciální poslaneckou slevou 25 procent. Několik poslanců zveřejnilo nabídku na sociálních sítích. Okamura však popírá, že by zprávu psal.

„Vánoce jsou svátky klidu, míru a křesťanských hodnot. Proto je dobré se na ně také náležitě připravit, jako to už dělávaly naše prababičky. Co takhle tento rok ochutnat kromě lineckého a kapra i trochu exotiky?" píše se ve zprávách, které poslanci dostali z Okamurovy adresy.

„Nabízím vám proto skvělé japonské dárky — sushi set vše v jednom, jídelní sety, hůlky na jídlo, krabičky pro Váš oběd či svačinu, skvělé japonské čaje tradičního výrobce Itohhkyuemon v hezkém balení a mnoho dalšího. A to se speciální poslaneckou slevou ve výši 25 %. Sleva je platná i pro řadové zaměstnance Sněmovny či pro Vaše přátele a blízké," stojí v e-mailu.

Snímky e-mailu zveřejnil na Twitteru poslanec Jan Čižinský s komentářem „Chtěl jsem to smazat jako spam. Pak jsem si všiml odesílatele." Následně svůj tweet smazal a řekl, že jde o podvrh.

V souvislosti s mým včerejším tweetem ohledně e-mailu Tomia Okamury poslancům se musím omluvit. Jde o podvrh. Omlouvám se jak domnělému odesilateli, tak i Vám všem ostatním. — Jan Čižinský (@jancizinsky) November 20, 2018

Tyto zprávy zaujaly i další Okamurovi kolegy.

Vánoce v tradičním, křesťanském stylu. Se sushi setem od Tomia Okamury. No nekup to! https://t.co/fDfHicUQED — František Kopřiva (@FrantiekKopiva) November 19, 2018

Okamura se však braní a popírá, že by takové zprávy poslancům odesílal. „Takový e-mail z mého poslaneckého mailu neodešel. Můj advokát Petr Přikryl připravuje trestní oznámení. Cítím se poškozen. Budu písemně informovat kancléře Sněmovny, aby prověřili, co se stalo. Já nejsem ajťák, z mého pohledu je to práce politické konkurence," řekl Okamura portálu iDNES.cz.