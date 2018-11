Podle informací hrozilo, že by jeho situace mohla přerůst do zápalu průdušek či plic, čímž by Gott byl v ohrožení života.

„Pan Gott je hospitalizovaný," cituje portál slova Gottovy mluvčí Anety Stolzové. Do nemocnice byl umístěn již ve čtvrtek, kdy mu byl diagnostikován zánět dýchacích cest.

Lidovky píší, že zatím není jasné, jak dlouho se bude zpěvák nacházet v nemocnici. Jeho management zatím zrušil jeho vystoupení do konce příštího týdne.