Česká cena za ruskou vojenskou hrozbu

„Nejprve je třeba odpovědět na několik otázek," řekl v rozhovoru pro Sputnik vojenský analytik pplk. v záloze Martin Koller v komentáři k doporučení expertního týmu.

Koller: Zbrojení má vždy dva negativní faktory. Je to určitá zátěž pro státní rozpočet a může vést k bezpečnostní nestabilitě z hlediska mezinárodních vztahů. Horečné zbrojení může být ukončeno válkou, jako na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století, ale také nemusí, což dokazuje konec studené války. Nicméně česká armáda je dlouhodobě ostudně zanedbaná, takže se budou především látat staré díry. Kromě toho je třeba podpořit domácí obranný průmysl, který tvoří důležitou část průmyslové výroby a pracovních míst, případně i exportních příležitostí. Vzhledem k blížící se světové hospodářské krizi je otázkou, zda bude růst zbrojních výdajů opravdu realizován v plném rozsahu, jak časovém, tak finančním? Z tohoto hlediska připomínám sedmdesátá léta, kdy si státy NATO daly závazek 3 %, kde to nakonec skončilo. Pokud nebudou peníze na důchody, stále se zhoršující zdravotnictví a rozpadající se školství, stane se rozsáhlé zbrojení závažným problémem z hlediska voličů, kteří již v současnosti ve stále větším počtu odmítají současnou vojenskou politiku. Mise v islámských a afrických zemích lze hodnotit minimálně jako neúspěšné s negativním následkem masového přílivu afro islámských migrantů a drog do Evropy. Já osobně jsem z profesního hlediska ochoten podpořit růst vojenských výdajů v případě, že cílem bude obrana republiky, nikoli agrese vůči cizím zemím a maximální rozsah financí bude směřován do českého obranného průmyslu, případně do mezinárodních projektů s českou majoritou, dále v případě, že porostou výdaje rovněž na vnitřní bezpečnost, především z hlediska obrany před afro islámskou invazí, islámským terorismem a drogami, tedy investice do resortu vnitra.

Česká republika má finanční závazky i jako člen bojové skupiny Visegrádské čtyřky. Kromě toho prezident Francie Macron navrhuje vytvoření samostatné evropské armády, o které se už dlouho mluví. Nebude to příliš velký nátlak na český rozpočet?

Evropská armáda je chiméra… Kde chce Juncker bojovat proti Číně? Našminkovaného Macrona nelze brát vážně, jestliže volá zároveň po patriotismu a po obraně proti nacionalismu, jestliže EU udělala v posledních dekádách vše pro to, aby zlikvidovala stát jako základ vlastenectví a ochranu národa a evropskou rodinu jako základ státu. Macron zároveň spolu s Merkelovou podporuje ukrajinský nacionalistický režim, a to proti obyvatelům Doněcka a Luhanska, kteří pouze využili práva národů na sebeurčení, které je základním právem v rámci OSN. Jakákoli armáda musí mít jakýsi tmel, který spojuje vojáky a útvary. Historicky se jako nejlepší ukázaly v praxi národní a vlastenecké armády, konkrétně německá, ruská, izraelská, japonská. Jako nejhorší multikulturní a multirasové armády jako rakousko-uherská a v současnosti americká, která nedosáhla za 17 let vítězství v Iráku a Afghánistánu. Jaký má zájem Portugalec na Slovensku a jaký Slovák v Portugalsku? Za co by měli jejich obyvatelé bojovat na hranicích Ruska? Proč mají naši vojáci tvořit součást armády Německa, které bylo v historii opakovaně naším nejhorším nepřítelem a nikdy přítelem? Zařazení české brigády do podřízenosti Bundeswehru je doslova historickou urážkou českého národa. Další vyslovenou provokací je prosazování nevhodné německé výzbroje, především bojových vozidel pěchoty Puma a nekvalitních služeb do české armády cestou společnosti Glomex za mediální podpory společnosti Security Media, která patří neúspěšnému politikovi Vítu Bártovi (jedním z členů statuárního orgánu firmy Security Media, s.r.o je Filip Klasna, bratr manželky Víta Bárty — red.). Ten je se svojí modrou knížkou sice profesně absolutní diletant, ale hraje si na vojenského odborníka a podporuje, nikoli zadarmo, pangermánskou expanzi ve třetím tisíciletí.

Zmizí NATO z tváře Evropy aspoň někdy nebo ne?

NATO z Evropy rozhodně nezmizí, tím méně z důvodu řečí Macrona , Merkelové a Junckera o jakési evropské armádě, protože reprezentuje americké zájmy v Evropě. A především Německo je na základě poválečných dohod a zbabělosti německých politiků stále americkou kolonií.

Co si myslíte, nakolik jsou odůvodněné řeči o ruské vojenské hrozbě?

Jsem jednoznačně přesvědčen, že Rusko vojensky Evropu neohrožuje. Nemá na tom žádný zájem. Nikdo z válečných štváčů dodnes nezdůvodnil, proč by Rusko mělo chtít válku v Evropě. Rusko, které v době 2. světové války zachránilo Evropu před německým nacismem a zabránilo dokončení holocaustu a následnému připravovanému zotročení a likvidaci slovanských národů, přičemž za to zaplatilo podle různých zdrojů 26 až 29 miliony životů, miliony invalidů a obrovskými hospodářskými škodami. Každý by si měl připomenout pochod nesmrtelného pluku. Na to vše mnozí evropští politici účelově zapomínají, dokonce i ti, jejichž příbuzní byli likvidováni v nacistických koncentračních táborech. Co je v Pobaltí, nebo na Ukrajině, co Rusko nemá? Co by bylo zajímavé pro Rusko v Polsku, Česku, na Slovensku nebo v Maďarsku? Proč by Rusko, které je výrazně vojensky slabší, útočilo na silnějšího nepřítele a co by získalo ve zničené Evropě pokryté mrtvolami a zářící jaderným spadem? Naopak, co vše by mohli získat vůdcové NATO a EU z takzvaného západu při zničení a kolonizaci Ruska, dalším Drang nach Osten, vybojovaným nejlépe slovanskými vojáky proti Slovanům?

