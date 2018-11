Nové pražské neštěstí: každý ruský diplomat má dvě auta

Problém je to, přirozeně, velmi palčivý. Ke všemu, jak říkají Lidové noviny, tolik automobilů nemá žádná zahraniční mise nacházející se v České republice. Je to děsivé, ale tolik vozů nemají v ČR ani Američané… Rusové všechny překonali. Lidovky.cz přinášejí slova tiskové mluvčí ministerstva zahraničních věcí Michaely Lagronové: „Jde o určitou technickou otázku, která nemá politické souvislosti. Jednáme o tom s ruskou stranou již nějakou dobu a budeme v jednáních na technicko-administrativní úrovni pokračovat."

Jak bude reagovat ruské velvyslanectví v Česku na záměr „zkrátit" jeho automobilový park? „My vycházíme z toho, že podle mezinárodní praxe, otázky, které jsou spojené s fungováním diplomatické mise, se projednávají po diplomatických kanálech. A oficiálně informace, které se obvily v českých médiích, nekomentujeme," řekl Sputniku 1. tajemník velvyslanectví Nikolaj Brjakin.

„Informace o sestavě automobilového parku jiných velvyslanectví my samozřejmě nemáme. Ještě jednou opakuji — jedná se o výhradně pracovní moment. Do poslední doby se vše projednávalo po diplomatických kanálech. Z jakého důvodu se česká strana rozhodla tuhle otázky vhodit do informačního prostoru, to nevíme. Takže zatím bez komentáře."

Lidové noviny s odkazem na jistého vysoce postaveného českého diplomata informují, že na každého ruského zaměstnance velvyslanectví v Praze jsou téměř dva vozy. Žádná fakta, která by nějakým způsobem Rusy vzhledem k tomuto faktu kompromitovala, noviny nepřinášejí. Nicméně se připomíná, že vozy velvyslanectví nemohou být kontrolovány a že v Praze pobývali lidé, kteří otrávili Skripalovi… Závěry si udělejte sami.

