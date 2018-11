Generál Pavel: Existuje potenciál pro vydírání Babiše ruskými zpravodajskými službami

Podle generála Pavla je Ukrajina velice citlivým bodem vztahů mezi NATO a Ruskem a v tomto smyslu vše, co se dotýká Ukrajiny, alianční partneři ČR vnímají s vyšší pozorností. „Takže určitě to (údajný únos syna premiéra Andreje Babiše na Krym — pozn. red.) jejich pozornosti neuniklo, určitě to vzbudí celou řadu otázek a je možné, že naši zástupci v organizacích, jako je NATO a Evropská unie, budou čelit žádostem o vysvětlení.

Na otázku novináře jestli mohly cesty Babiše mladšího vzbudit pozornost ruských tajných služeb, Pavel odpověděl : „Troufám si tvrdit, že není pochyb o tom, že to vzbudilo pozornost. Já jsem ve zpravodajství nějakou dobu dělal také a samozřejmě, že pohyb syna premiéra Babiše nezůstane mimo pozornost zpravodajských služeb. Tím spíš, že cestoval na vízum, že cestoval přes oficiální hraniční přechody. Všechny informace, které se na těchto místech sbíhají, jsou k dispozici ruským zpravodajským službám. Takže zcela určitě to bylo monitorováno."

Kromě toho generál upozornil, že existuje potenciál pro vydírání premiéra Babiše. „Zpravodajství od nepaměti pracuje s různými formami ovlivňování. U kohokoli, kdo je nějakým způsobem vydíratelný — ať už kvůli svým osobním nedostatkům, tedy charakteru, nebo obchodním aktivitám, finanční situaci, což jsou možné důvody, kterými by mohl být vydírán — ten potenciál existuje," prohlásil.