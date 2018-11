Jste hysterici! Jourová vysvětlila, proč se Středoevropané bojí migrantů

Díky internetu máme příležitost se dozvědět zprávy ze světa rychle, ale podle slov eurokomisařky Věry Jourové nás internet také dezinformuje. „V některých zemích dezinformace padají na úrodnou půdu. Zrovna Česko, kde více než polovina lidí čte zprávy jen na internetu, je toho příkladem", řekla Jourova.

© AP Photo / Lukas Grinaj/TASR Zadrželi zločince, jež nelegálně přepravili tisíce Ukrajinců a Srbů do Česka a Slovenska

Bez ohledu na její zájem o internet a sociální sítě Jourová smazala svůj profil na Facebooku . „Já mám ráda komunikaci s lidmi a nevadí mi, když mi někdo nadává. Ale to, co jsem měla na svém profilu na Facebooku, to byla stoka," řekla eurokomisařka.

„My v komisi se snažíme, aby lidem nebylo možné vypláchnout mozky lží. Nechceme ale nijak ovlivňovat to, jestli se v kampaních budou k lidem dostávat pravicové, levicové, nebo třeba populistické názory," tvrdí Jourová. Podle ní má každý čtenář nárok dostávat informace z různých zdrojů, aby si vytvořil správný obrázek. Mezitím je pro komisi důležité, aby lidé věděli, co je politickou kampani a kdo za to platí.

Jourová vidí v politice vlády spíš proevropskou náladu. Premiéra Andreje Babiše zařadila k proevropským liberálům.

„Podívejte se na některá jeho rozhodnutí, například v zásadních věcech týkajících se zahraniční a bezpečnostní politiky nebo nyní ohledně sňatků homosexuálů," řekla Jourová.

Ale to, co jasně dělí politiku ANO od politiky Evropy, je postoj vůči migrantům z Blízkého východu. Evropská komisařka řekla, že v Bruselu se snažila vysvětlit, že při přidělení migrantů je nutné vzít v úvahu zvláštnosti místního obyvatelstva. Například homogenitu oznámila za specifičnost společnosti střední a východní Evropy.

„Upozorňovala jsem, že to je něco, co se v homogenních společnostech střední a východní Evropy nesetká s pochopením, a že tam jsou lidé hysteričtí, protože v životě neviděli člověka snědé pleti a v televizi vidí frontu, která připomíná invazi. To jsou existenční strachy lidí, které byly vytvořené. Zhysterizování lidí bylo snazší, než bych čekala. Ale v podtextu je fakt, že my nejsme multikulturní společnost a to přece nejde přelomit ze dne na den," řekla Jourová.