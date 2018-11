Klaus zaútočil na opozici… a předsedu vlastní strany

„Nelíbí se nám současná koalice. Ale to, co je skutečný problém, jsou problémy předsedy vlády. Změna mocenských poměrů není tím, o čem se tady bavíme. Připadalo by mi nejlogičtější, že bude pokračovat vláda ve stávajícím složení, ale bez premiéra Babiše," řekl na tiskové konferenci předseda ODS Petr Fiala, jeho slova cituje portál Novinky.cz.

Na tato slova Petra Fialy, předsedy ODS, strany, které je Klaus sám členem, prohlásil: „To jako, že bychom podporovali vládu ANO, ČSSD, KSČM bez Babiše? To je dobrej úlet. To fakt „not in my name" (ne mým jménem — red.)."

Podle názoru Klause mladšího je důležité porazit ANO ve volbách, nikoli vyvolávat hysterie okolo předsedy této strany.

„Babiše je potřeba porazit ve volbách, jinak tyhle hysterie nemají žádnou cenu," myslí si.