V Praze se srazily tramvaje. Na místě jsou zranění

Jak uvádí portál, na místě se v současné době nachází záchranná služba, která využívá tzv. traumaplán. Všichni zranění jsou při vědomí. Provoz je na daném místě omezen.

K nehodě mělo dojít u Tančícího domu kolem 14. hodiny. Jak uvedl mluvčí policie Jan Daněk, jedna z tramvají pravděpodobně nestihla dobrzdit a zezadu narazila do tramvaje stojící před ní.

„Je to mimo křižovatku, takže to do křižovatky nezasáhlo. Samozřejmě je omezena tramvajová i automobilová doprava, protože tam zasahují složky Integrovaného záchranného systému," citují Eurozprávy slova Daňka.

I na sociálních sítích se už objevily první zprávy pojednávající o této nehodě. „Aktuálně kontaktujeme zdravotnická zařízení ohledně kapacit pro poskytnutí následné péče pacientům," napsali místní záchranáři na Twitteru.

Dobrá zpráva! Jiráskovo nám. je po nehodě tramvají uvolněno, tramvaje na linkách 17, 5 a 9 mají v tuto chvíli maximálně 13 minutové zpoždění a předpokládáme, že během 20 minut již budou jezdit dle JŘ. Děkujeme složkám IZS za pomoc a cestujícím za pochopení a trpělivost. — DPP (@DPPOficialni) 22 ноября 2018 г.

Kromě rychlé záchranné služby na místě zasahuje také speciální vůz Atego.

Jiné tramvajové linky toto místo nehody objíždějí. Pražský dopravní podnik na svém webu informoval o tom, že jsou tramvaje číslo 17 ze zastávky Palackého náměstí a linky 5 a 9 ze zastávky Zborovská odkloněny po trase Karlovo náměstí — Novoměstská radnice a dál po svých trasách.