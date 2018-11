„Doma máme bordel a v Afghánistánu chceme udržovat pořádek.“ Udženija pobouřila internet

Na svém Facebooku zveřejnila příspěvek: „Posíláme vojáky na zahraniční mise především proto, aby bojovali s terorismem na místech vzdálených a drželi ho daleko od nás. Zároveň nejde přehlížet vztah mezi současným mezinárodním terorismem, islámský radikalismem a migrací. Jsem pevně přesvědčena, že pokud nebudeme brát migrační politiku vážně, nečeká nás nic dobrého. Musí to být náš vrcholný národní zájem. Zaslouží si to nejen vojáci, ale i naši občané, kteří volí politiky proto, aby jim zajistili bezpečí."

Na příspěvek ihned reagovalo mnoho uživatelů internetu.

„My jsme Afganistanu vyhlasili valku? Vetsina afgancu bere nase vojaky jako okupanti.Doma mame bordel a afganistanu chceme udrzovat poradek," napsala jedna z uživatelek.

„Zajisté je náhodou, že se zachraňuje demokracie a svoboda vždy tam kde jsou značné zásoby surovin nebo jiné bohatství asi jen náhoda:-O," uvedl další uživatel Facebooku.

„Doufám, že se nepodepíše OSN/EU emigrační dokument v Maroku. Evropské státy by to neměly podepisovat. Vím, že bude patolízalství, ale rozum by měl zvítězit," domnívá se jedna komentujících.

„Už i světové mocnosti pochopily že v Afghánistánu nelze vyhrát zbraněmi, jen naši politici to stále nevidí. To mají hlavu v pozadí Obamy a Clintonové?" ptá se další komentující.

„A proto se zitra bok po boku tesne semknete s vitaci. Vzdyt nevite ci jste. Az sestavite vladu s Top a Piraty, Stan a KDU tak vas prehlasuji," okomentoval ještě jeden uživatel Facebooku.