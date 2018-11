Sputnik ví, proč v Česku nebudou předčasné volby

Bouře ve sklenici vody. Tak lze popsat politickou krizi, která momentálně panuje v České republice. Parlamentní strany se jen modlí, aby se ta pomyslná sklenice nepřevrhla a voda z ní se nevylila. To by byl malér. Přesně řečeno, aby opozice čistě náhodou nesestřelila vládu Andreje Babiše, stejně jako před jedenácti lety sociální demokraté s pomocí přeběhlíků odhlasovali náhlý konec Topolánkovy vlády.

© AP Photo / Petr David Josek Česká bezpečnostní služba nenašla žádnou stopu po zahraničních službách v kauze Babiše ml.

Vládní krize, a ještě hůř — předčasné volby, by byly pořádným politickým fičákem. Nikdo s jistotou neví, jak by situaci ustáli. A neví to ani vítěz voleb minulých a současných průzkumů — hnutí ANO. O stranách rozdrobených a finančně na dně nemluvě.

Sputnik si o politické krizi promluvil s Robertem Vašíčkem, odborníkem na volební kampaně a předsedou Zastupitelského klubu SPD Praha 11.

Dnes se uskuteční hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Jak hlasování skončí?

Koaliční vláda naplňuje liberální program novodobé sociální demokracie. Proto si ČSSD hrob nevykope a v pátek se zachová jako chytrá horákyně a odejde ze sálu. Ale třeba nás překvapí a ke své vládě se přihlásí. Myslím, že jejich voličům už je to jedno, protože v tuto chvíli už nemá ČSSD ani těch 7 % z roku 2017.

Co říkáte na zvláštní pozici sociálních demokratů, kteří hlasováním nechtějí podpořit koaliční vládu? Není to zbabělý krok?

Sociální demokracie po odchodu Miloše Zemana ještě nějakou dobu plnila svou úlohu strany lidí práce. Postupně v ní ale převládly kleptokratické elity, které vyštípaly poslední srdcaře. Strana dnes, přesně deset let poté, dojíždí zbytky své podpory z roku 2008, kdy převálcovala senátní volby a ovládla kraje. Vedení této strany už dávno nejde o voliče. Chtějí zkapitalizovat, že se dostali do čela strany. Je to tedy minimálně zbabělé vůči voličům sociální demokracie.

Od vypuknutí kauzy Babiš mladší můžeme stále častěji slyšet hlasy, že předčasné volby jsou zbytečným dobrodružstvím. Vítězem na všech frontách by byl Andrej Babiš. Má pokus položit vládu smysl?

Předčasné volby mají tři rozměry. Tím prvním je zoufalá křeč pětiprocentních subjektů, jejichž program je vlastně úplně totožný. Ti chtějí volby. Druhým rozměrem je slábnoucí pozice Andreje Babiše. Hnutí ANO je na sestupné trajektorii a po Andrejovi Babišovi neexistuje vhodný lídr. Tam určitě touha po předčasných volbách není. Třetím rozměrem je cena předčasných voleb — jedna miliarda korun. Hnutí SPD správně říká, že utratit za vrtochy pětiprocentních stran miliardu korun je zbytečný luxus. Jinak tuto vládu nepovažuji za dobrou vládu. Jedině vláda, ve které bude rovnocenným koaličním partnerem SPD, může být dobrou vládou pro časy evropské krize.

Vypadá to, že Andreje Babiše nejde jen tak potopit. Proč má takovou silnou pozici navzdory různým kauzám?

Andrej Babiš má dva základní rozměry — pracovitost a zázemí. Pracovitost mu nelze upřít a jeho marketingové zázemí prokázalo mnohokrát, že to, co by v minulosti znamenalo konec politické kariéry, dokáže využít ve svůj prospěch. Typickým příkladem je pád Sobotkovy vlády. Vítězem se stal Babiš. Pro nás je ale podstatnější, aby lidé namísto koblihy ochutnali skutečnou svobodu volby a tou je Svoboda a přímá demokracie — Tomio Okamura (SPD) s politikou přímé demokracie.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce