Protopopová: Žádný britský novinář by si nedovolil to, co Slonková a Kubík

„Já jsem to řekla na plénu: kauza vypovídá o tom, jakou práci ještě musíme udělat, aby naše společnost byla skutečně podporující komunitní společností, která chrání své občany a je právní. Tedy, že jen na základě nějakého právního procesu můžete někoho obvinit či penalizovat, a ne na základě nějakých mediálních zpráv. Já myslím, že na to vše v reformě myslíme a pracujeme, ale ta kauza mi ukázala, jak daleko od toho ještě jsme a kolik práce nás ještě čeká," odpověděla politička na otázku, o čem celá kauze Babiše junior vypovídá.

Na další otázku Adély Skoupé o dopadu na duševně nemocné lidi Protopopová uvádí, že si to nemyslí. Protože kdyby se to vysvětlilo, tak už by byl odhalen privátní život člověka, který je velmi křehký. Když jsme se bavili o tom, jak funguje systém v Anglii, odborníci říkali, že tam b k tomu vůbec nemohlo dojít, aby se veřejně propíralo něčí zdraví. Žádný žurnalista, například v Británii, by si nedovolil takhle atakovat privátní věci. O čemkoliv, co vysvětlujete veřejně, víte, že se dá veřejně zkreslovat, vytrhávat z kontextu.

„Tato kauza poškozuje duševně nemocné lidi, ne že může uškodit, už teď to dělá. A mně je to velmi líto, ale když jsme probírali, jak bych tomu mohla pomoci, tak to není moje odstoupení. Ale spíše tomu můžu pomoct naopak tím, že toto využijeme, abychom oslovili společnost, že ten problém tady je, že se stal, a udělali prevenci, aby už se nikdy nestal," odpověděla psychiatrička na otázku, jestli tato kauza může uškodit duševně nemocným lidem.

Dále následovala otázka, jestli Dita Protopopová stále věří Andreji Babiši, protože právě on jako první informoval o stavu svého syna. Politička si myslí, že to muselo dát obrovskou odvahu a obrovskou sílu. A že se tím jen snažil chránit své děti, aby si lidé uvědomili, co můžou způsobit. A přijde jí divné, že si teď musíme všichni uvědomit, že nemůžeme používat osobní tragédie a další věci pro nějaké politické boje. Že musíme jít korektnější cestou.

Skoupá se také zeptala, jestli ukončení činnosti v Národním ústavu duševního zdraví znamená, Protopopová chce vést vlastní praxi?

„Ne, mám plný úvazek na ministerstvu zdravotnictví a neohlížím se po žádném dalším zaměstnání. Myslím, že reforma psychiatrické péče je tak obrovská věc, že budou plně využité mé síly a nepotřebuju nic dalšího. Druhá věc je zajištění péče o mé pacienty, kde je samozřejmě ten vztah primární a důležitý. Proto jsme se také s panem profesorem (vedoucím NÚDZ Cyrilem Höschlem, pozn. red.) při odchodu domluvili, že pokud pacienti projeví přání být nadále v mé péči, tak jim to bude umožněno. Takže já sice nezakládám novou praxi, na to bych neměla kapacitu ani síly, ale těmto pacientům zajistím tu péči v jiném místě," uvedla.

Nakonec Protopopová uvedla, že v politice končí. Okomentovala to tím, že je člověk, který chce měnit a posouvat věci a ne získávat nějaké mandáty a frčky. Má pocit, že do toho také šla, protože jí oslovi oblastní sněm a říkal jí, že s nimi rok spolupracuje a líbí se jim to. Mohla by prý pomoct, proto si myslela, že tudy jde cesta. Ale podle ní ta agrese, posuzování, znevažování, ataky na její rodinu byly takové, že si říká, že to nemůže dělat.