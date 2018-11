I tentokrát zachránili vládu komunističtí poslanci. Názor

„Poněkud komické bylo opuštění jednacího sálu poslanci ČSSD, kteří tak vlastně odmítli podpořit vlastní kabinet," sdělila své dojmy z mnohahodinové debaty ve Sněmovně pro Sputnik politoložka, ředitelka Institutu slovanských strategických studií Radmila Zemanova-Kopecká.

Radmila Zemanova-Kopecká: Toto divadlo ale ve skutečnosti nehrálo žádnou roli, protože při hlasování o nedůvěře vládě je nutný exaktní počet 101 poslaneckého hlasu. Jejich odchod tak vůbec nic neovlivnil a byla to jen trapná šaškárna. Něco jiného je hlasování o důvěře vládě, která je schvalována prostou většinou hlasů přítomných poslanců. Kdyby se tedy jednalo o důvěru vládě, Babišův kabinet by kvůli ČSSD neprošel. Není bez zajímavosti, že trestní stíhání Andreje Babiše bylo při jednání Poslanecké sněmovny jen jednou částí kritiky vlády. Druhá část, která nebyla o nic menší, než ta, která se týkala osoby premiéra, se týkala účasti ČSSD ve vládě. Vazalský postoj sociálních demokratů vůči Bruselu, jejich klamání veřejnosti ohledně evropských dokumentů týkajících se migrace, jejich působení v zahraniční politice v rozporu se zájmy českého státu a národa, ale i další prohřešky, byly nejednou terčem kritiky z řad opozice. Třetí část kritiky se už týkala činnosti vlády, kdy jí byly vyčítány nesystémové kroky, nedostatečná péče o stabilitu a blahobyt občanů, stejně jako zbytečné investiční pobídky pro zahraniční firmy, které v České republice vytvářejí jen další montovny, jako například firma BMW, jejíž roční zisky jsou vyšší než celý rozpočet České republiky . Ta podle kritiků vlády rozhodně žádné pobídky nepotřebuje, s čímž lze naprosto souhlasit. Kritizovala se také výstavba silnic, protože minulý i současný kabinet za účasti Babiše postavil ročně 20km dálnic, což uznejme, je opravdu málo. Velmi exaktně se vyjádřil k činnosti vlády předseda Strany přímé demokracie (SPD) Tomio Okamura . „Tato vláda navrhuje od příštího roku zvyšování sociálních dávek nepřizpůsobivým. Odmítla pomoc lidem v dluhové pasti a naopak, pomohla novým zákonem vyděračům. Prosazuje navýšení platů politiků. Chce vysílat české vojáky do bojových misí v zahraničí. Odmítá zákon o referendu včetně referenda o členství České republiky v Evropské unii. Přidávají další peníze politickým neziskovým organizacím na úkor zvyšování důchodů. A prosazuje také např. urychlené přijetí Istanbulské úmluvy, která náš stát i národ životně ohrožuje, jelikož se jedná o likvidaci tradičních evropských hodnot, bez nichž jako národ a civilizace nepřežijeme…" Okamura také konstatoval, že je jeho strana ochotna podpořit i menšinovou vládu ANO s podporou komunistů, budou-li v programu vlády uplatněny programové požadavky SPD , aniž by byla jeho strana součástí vlády. Upozornil také, že považuje nynější hlasování ve Sněmovně za pokus o převrat, který se bruselským globalistům zčásti podařil na Slovensku.

Nezdá se vám přece jen podivné, že komunisté podporují Andreje Babiše, který ve skutečnosti provádí tvrdou probruselskou linii prakticky ve všech otázkách, podporuje protiruské sankce, i když prohlašuje, že s Moskvou je třeba jednat a neodvracet se od Moskvy úplně?

Dá se říct, že i tentokrát zachránili vládu komunističtí poslanci. Podpora komunistů je výsledkem jednání, kdy se komunistům podařilo uplatnit některé své programové body. Tím spíš, že jiná kombinace vládního složení by mohla být ještě asociálnější, než je tato. Také vztah k Rusku by mohl být ostřejší, protože není tajemstvím, že opoziční strany, s výjimkou SPD zaujímají vůči Rusku zcela nepřátelský postoj. Komunisté tak jednají pouze v rámci daných jim možností. A pokud jde o „tvrdou" probruselskou politiku Babiše, řekla bych, že je spíše „hadovitá". Na leccos Bruselu kývne, ale nakonec to dopadne jinak, například jako s úmluvou o globální migraci OSN , kterou nakonec česká vláda nepodepíše. Spíš bych řekla, že si Babiš nechce Brusel rozházet — dotace jsou dotace, ale v případě opravdu tvrdého příklonu k bruselským praktikám, by ztratil podporu právě komunistů, což si nemůže dovolit. I proto jsou komunisté důležitým článkem ve vládě.

Skandální novinářské šetření Slonkové a Kubíka udržovalo deset dní v napětí českou společnost. Lidé vycházeli do ulic, tisk vychrlil četné urážky, obvinění, neodůvodněná podezření a hledání „ruky Moskvy", která jakoby měla podíl na cestě syna premiéra na Krym. Proč opozice, která je slovním přívržencem demokracie, není ochotná se smířit s vítězstvím ANO v parlamentních volbách, tedy s volbou vlastního národa?

Od počátku bylo totiž jasné, že se jedná o psaní na zakázku. Předkládaná vidina „ruky Moskvy" navíc už vyvolává u řady občanů spíš úsměv, protože český národ nemá rád nepodloženou štvanici, z podstaty. A demonstrace a podobné akce také dobře popsal předseda SPD: „Hyenismus, s jakým jsou média a někteří opoziční politici ochotni fanatizovat a manipulovat davy na ulici, opustil jakékoliv morální standardy. Zastánci zákona o referendu jsou nazýváni fašisty. Na dnešních protivládních akcích nosí lidé plakáty, které přejí smrt prezidentovi. Ředitel teplického gymnázia posílá portréty přímo zvoleného prezidenta do kompostu. A oběťmi probruselské, promigrační a protinárodní manipulace jsou už děti na základních školách." Politici, kteří prohráli a Západem podporovaný český mainstream odmítají uznat výsledky voleb, protože stále doufají, že se jim podaří uskutečnit převrat, který by byl likvidační pro českou svrchovanost, stejně jako to Západ doufal v 90. letech minulého století v Rusku. Můžeme jen doufat, že se jim to nepodaří.

