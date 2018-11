Zemanova cesta do Izraele: Zmaří vyslovení nedůvěry izraelské vládě státní návštěvu?

Dne 25. listopadu odletí český prezident Miloš Zeman na plánovanou státní návštěvu do Jeruzaléma. Již toto pondělí by se tak měl stát prvním českým politikem, který přednese projev v Knesetu, izraelském parlamentu. Portál lidovky.cz ale píše, že by se tato událost mohla stát nástrojem vnitropolitického boje.