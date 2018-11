Demonstraci proti Babišovi krášlily transparenty v angličtině a vlajka Ukrajiny! (FOTO)

23. 11. Babišova vláda nepadla; tristní to zpráva pro jeho odpůrce, kteří vyrazili večer do ulic. Dav se srotil na Hradčanském náměstí, poté přepochodoval Nerudovku, Karlův most, Smetanovo nábřeží a Národní třídu, … než se vlil na Staroměstské náměstí. Byť organizátoři naléhali, aby Babiš a Zeman nebyli přímo uráženi, slyšena byla fašizující hesla.

Milionchvilek.cz na Facebooku zveřejnily zprávu, že protestního pochodu Prahou za „důvěry hodnou" vládu se zúčastnilo 2,8 tisíc lidí, kteří ulice metropole nechali rozezvučet halekanou proklamací „Demisi — Demisi — Demisi"; píšťalky pak vypískávaly akustický kód /- — -// — - —// — - —//. Jeden aktivista si dotáhl na mítink ručně ovládanou sirénu, takže když dav bouřil své ryčné „F-ú-ú-ú-j", na samohlásku „ú" dotyčný pokaždé roztočil svou kvílivou sirénu. Akustický dojem byl velkolepý. Obsah vykřikovaného pojmu „fuj" nabyl doslova fyzického rozměru. Takhle to alespoň vypadalo na Hradčanském náměstí krátce po 18:00 hodině večerní, viz Obr. 1.

Obr. 1: Demonstrace proti Babišovi 23. listopadu 2018. Dav se sešel na Hradčanském náměstí, odkud vyrazil maršem Prahou. Cílem bylo Staroměstské náměstí, kde se překvapivě stručně vyjádřili tři řečníci (byla docela zima)

© Sputnik / Vladimír Franta Demonstrace proti Babišovi 23. listopadu 2018.

Nešlo přehlédnout, že nejeden transparent nesl nápis v anglickém jazyce. Když se reportér Sputniku opatrně poptal, proč je tomu tak, lidé vždy odtušili, že je to na žádost zmíněných „milionů chvilek pro demokracii". Mluvčí za chvilky Mikuláš Minář ještě na Hradčanském náměstí poděkoval protestujícím, že se vybavili svítidly a že dobře splnili domácí úkol. Ona svítidla měla v setmělé Praze, tam kde nestačil výkon pouličních lamp, ozařovat epigramy vepsané na poměrně zdařile vypravených transparentech. Bylo lze poznat, že akce měla kvalitní přípravu, rozhodně to nebyla žádná šmíra. Proč se v davu skvěla jako perla mezi zlatem ukrajinská vlajka, se blíže zjistit nepodařilo. Tak se alespoň sami podívejte, že existuje tendence spojovat protibabišovské tažení s děním na Ukrajině.

Obr. 2: V záplavě vlajek ČR a EU se nesla i vlajka Ukrajiny. Jeden z nápisů naváděl k „3. defenestraci" (vyoknění). Česká historie totiž zná situaci, kdy jsou „veřejní činitelé" vyhazováni z oken!

© Sputnik / Vladimír Franta V záplavě vlajek ČR a EU se nesla i vlajka Ukrajiny.

Když na Hradčanském náměstí několikrát zazněl hit Marty Kubišové „Ať mír dál zůstává s touto krajinou" (Modlitba pro Martu), dav se dal do pohybu. Jaká bylo možné slyšet hesla a jaké nápisy? Uvádíme jejich stručný výběr, a sice jakýsi náš Top 10: 1) „This is an intervention. You are A-DICK(TED) to power" 2) ENOUGH — to už není sranda!" 3) „#SORRYJAKO" 4) „COMMUNIST OUT OF CABINET" 5) „Babiše do koše!"6) „Nejsme žádná firma" 7) „Konec vlády StB" 8) „To, co děláš, je KRYM-INÁLNÍ" 9) „WORLD, DO YOU SEE IT??" Jako 10. položku hitparády bychom vybrali: „PLEASE, STOP THIS BABI SH'T". Mikuláš Minář nabádal zdržet se nadávek. 10. Položka pomyslné antibabišovské hitparády by se dala také přeložit (není to jediná možnost): „Prosím, zastavte to Babišovo h*vno". Inu, Minář míní, masa lidí mění, zní jedno staré přísloví.

Obr. 3: Výzva k defenestraci aneb světlo pravdy tma nepohltí (Minářův výrok, pozn.)

© Sputnik / Vladimír Franta Výzva k defenestraci.

Poté, co se procesí posunulo na své pouti, prakticky přesně kolem 20:00 se ony přibližné tři tisícovky lidí rozmístily na Staroměstském náměstí. Zde Mikuláš Minář řekl několik chytrých vět, kterými navázal na jasnozřivé ideje z Hradčanského náměstí. Znovu zopakoval, že Babiš svou bezcitnou sobeckou politikou posouvá ČR na úroveň banánové republiky jakou je Turkmenistán. Tentýž Minář, který nechtěl nikoho přednostně urážet, urazil celý cizí národ a stát. Bravo. Vybízel, aby lidé podepisovali petice. Úplně to připomínalo někdejší komunistický šlágr „Až nás budou milióny".

Obr. 4: „To, co děláš, je KRYM-INÁLNÍ"

© Sputnik / Vladimír Franta „To, co děláš, je KRYM-INÁLNÍ“

To, že Babišovi se nedá nic konkrétně právně jednoznačně vytknout, pro to svědčí to, že mluvčí na Staroměstském náměstí se úplně odklonili od podstaty věci a vykreslili Babiše jako kapitalistu, který platí zaměstnancům vodňanské drůbežárny malé mzdy!! Demonstranti prošpikovávali protikapitalistický happening takovými výkřiky jako „Premióra na Krym" (rusky správně by to ale bylo «Премьера на Крым /premjéra-na-krým/). Obrat premióra spíše evokoval hit Petry Janů „Moje malá premiéra", ale to demonstrant-halekač do tlampače (verbální roztleskávač davu) určitě na mysli neměl, když stále do omrzení pokřikoval „PREMI-Ó-RA NA KRYM, Ó, Ó, Ó,…". Také bylo slyšet hesla: „Babiše do Krymu" či „Ruský šváb"… Minář se snažil ze všech sil všechny uklidnit, že tohle není konec, ale začátek. Že až nás bude milión a denně věnujeme pár chvil politické kampani, příští volby dopadnou „dobře". Další mluvčí byl sociolog Jiří Kudela. Ten se snažil fanatizovat dav tím, že nutil lidi, aby zvedli ruku všichni ti, kdo nikdy nepřísahali na zdraví svých dětí. Preventivně zvedali ruce i prodavači buřtastánků, jelikož všude byly kamery a nikdo nechtěl přijít do řečí (možná je zvedali v rámci své práce, když obsluhovali klienty…).

VIDEO 1: Jak se dav protáhl Národní třídou

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Stáhnout video Zkopírovat odkaz Získat kód © Sputnik . Vladimír Franta Jak se dav protáhl Národní třídou

Režisérka Apolena Rychlíková (ročník 1989), která na svět přišla s „revolucí" byla onou osobou, jež se snažila z Babiše udělat zločinného kapitalistu, kterému není nic lidského vlastní. Její projev připomínal paradoxně echo Karla Marxe a Bedřicha Engelse. Inu, chybička se vloudila, to proto, že na transparentech byla přece hesla „Konec vlády StB"; „Nechceme komunisty". Režisérka Rychlíková se zřejmě snažila tak moc, že už její proslov neodpovídal duchu demonstrace. Podstatné je to, že Minář pak prozradil, že budeme do budoucna politiku ovlivňovat odspodu. Doslova řekl: „Nebezpeční jsou pasivní přihlížející konfidenti. Nebuďme lhostejní a pohodlní". Reportér Sputniku byl v té chvíli poblíž transparentu, vybízejícího k 3. defenestraci.

VIDEO 2: Operní zpěvačka Dagmar Pecková zazpívala na Staroměstském náměstí hymnu ČR „Kde domov můj"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Stáhnout video Zkopírovat odkaz Získat kód © Sputnik . Vladimír Franta Operní zpěvačka Dagmar Pecková zazpívala na Staroměstském náměstí hymnu ČR „Kde domov můj“

Dagmar Pecková se propůjčila k tomu, že na akci zazpívala národní hymnu „Kde domov můj". Její zpěv byl krásný a kultivovaný. Škoda, že se asi neprošla s ostatními protestujícími po Karlově mostě. Národ na mostě skandoval „Babiše do Krimu/Krymu" (kriminálu/ Ruska, kam Babiš asi patří, pozn.). Zde necháváme na čtenářích, aby posoudil, zda bychom měli vnímat Krim s „I", nebo s „Y". Heslo Babiš do Krymu jeden z pochodujících po Karlově mostě zaskandoval „Babiše do plynu". A to je právě ten kámen úrazu, že jej nikdo neokřikl. Ani policie. Když k této skutečnosti připočítáte výzvu vyhazovat politiky oknem a i fakt, že na Václavském náměstí Babišovi stavěli předtím šibenici a že se v davu zaskvěla vlajka Ukrajiny, kde došlo k násilnému protirežimnímu puči, nezbývá než varovat, že každý fašismus začíná právě takhle, z jiskřičky… Chtěli bychom přispět Mikuláši Mináři do jeho kolekce humanitních myšlenek tím, že zacitujeme písničku z filmu „Hudba z Marsu": „Vtip je v tom /vzít všichni správný tón / Může nás hrát dohromady třeba milión /milión, milión, milión, milión / Může nás hrát třeba milión //".

© Sputnik / Vladimír Franta Proklamace anglicky

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce