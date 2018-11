Ministr zahraničí Petříček podlehl varovaní BIS. Znepokojuje ho Rusko

Své stanovisko vyjádřil v pořadu Interview Plus. Informoval o tom český portál irozhlas.cz

Na portálu šéf české zahraniční politiky uvedl, že Česká republika těsně sleduje kroky Ruské federace. V návaznosti na slova ředitele Bezpečnostní informační služby ( BIS ) Michala Koudelky, který uvedl, že cílem ruských tajných služeb je zničit EU a NATO , reagoval ministr zahraničí následovně: „Ta (Ruská federace, pozn. red.) se chová stále asertivněji a informace BIS musíme brát velmi vážně. Rusko je podle mne nebezpečí. Třeba šířením dezinformací a uplatňováním různých hybridních hrozeb. Dnes pro Česko, ale i další státy Evropské unie, opravdu představuje riziko."

Ke svému vyjádření pak dále dodal, že Česká republika nebude „čekat s rukama v klíně". Podle jeho názoru musí ČR hrozbám lépe čelit.

„Nějaké vypovězení dalších ruských diplomatů samo o sobě situaci neřeší. Musíme posílit naši strategickou komunikaci a schopnost bojovat s dezinformacemi, a to v rámci celé Evropské unie," cituje portál slova Petříčka.

Pokud jde o jednání s ruskými diplomaty, ředitel BIS Michal Koudelka tvrdí, že Rusko reaguje pouze na zavírání ambasád a vypovídání špiónů. V rozhovoru s ministrem tak logicky zazněla otázka, zda se i česká diplomacie vydá stejným směrem. „V tuto chvíli to řešíme, nicméně je to předmětem jednání a nechal bych to na diplomatech," uzavřel situaci Tomáš Petříček.