Český kněz a profesor Piťha: Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány!

Slova kněze uvádí portál parlamentnilisty.cz

Během kázání, které proběhlo 28. září u příležitosti státního svátku svatého Václava, Piťha oznámil: „Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění." V komentáři pro MF Dnes uvedl, že jeho tvrzení vychází z Istanbulské úmluvy, podle které může dojít k odnětí rodičovských práv, a to v rámci nejlepšího zájmu dítěte.

© AFP 2018 / NTB Scanpix / Berg-Rusten, Ole V Norsku se úřady chovají jako gestapo, když odebírají děti nejen českým rodičům

Pojem „nejlepší zájem dítěte" se dá ale snadno zneužít. Podle prof. Piťhy by jako názorný příklad mohla posloužit kauza Strand Lobben. V rámci tohoto případu je žalován norský stát za odebrání novorozence a jeho následnou nucenou adopci. Piťha vysvětluje, že norská rodina již požádala o přezkoumání daného rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva

„Nový přístup k dětským právům mění pojetí tradiční rodiny, systém klade důraz na dítě v neprospěch práv rodičů," zdůrazňuje Piťha. Podle portálu profesor na základě dalších příkladů trvá na tom, že Úmluva umožňuje odebrání dítěte.

Dalším bodem kázání bylo varovaní kněze o určení pohlaví novorozenců. „Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moci dát ani jméno," prohlásil také profesor Piťha. V rozhovoru vysvětlil, že jeho slova vycházejí z výkladu Istanbulské úmluvy, jež podle kněze vymezuje kategorie jedinců, jako jsou transgenderové či transsexuální osoby, crossdresserové, transvestité a další skupiny lidí, které nekorespondují s tím, co společnost řadí do kategorie „muž" či „žena".

© AFP 2018 / Andreas Solaro Duka podpořil kněze Piťhu, který hlásal, že Istanbulská úmluva rozvrací rodiny

Piťha dokládá svá slova i příklady z legislativy jiných států. Jako příklad uvádí australský stát Nový Jižní Wales, který již přijal zákon kriminalizující násilí založené na genderové identitě a výslovně chránící intersexuály. Profesor dále dodal, že v září Švýcarská sněmovna zahrnula do trestního zákona homofobii a transfobii, ale také diskriminaci založenou na genderové identitě či sexuální orientaci.

„Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí," zaznělo tehdy ve svátečním kázání kněze.

Na závěr svou kritiku Istanbulské úmluvy označil za jakousi snahu o udržení výlučnosti rodiny, ochranu práv dítěte, obranu člověka před jeho degradací a společnosti před jejím rozvratem. „A také o zachování práva na svobodu projevu a svobodu vyznání a možnosti svobodného fungování církve v Česku," doplnil svá slova.

© AP Photo / Petr David Josek Co se změní, budou-li v ČR páry stejného pohlaví vstupovat do manželství?

Istanbulská úmluva neboli Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí byla přijata Výborem ministrů při Radě Evropy dne 7. dubna 2011. Dokument vstoupil v platnost ratifikací desátého členského státu Rady Evropy, a to dne 1. srpna roku 2014. Portál rovnesance.cz uvedl, že za Českou republiku podepsal Istanbulskou úmluvu dne 2. května 2016 stálý představitel při Radě Evropy JUDr. Emil Ruffer, Ph.D. Je třeba poznamenat, že Česká republika připojila svůj podpis jako jedna z posledních zemí Evropské unie.