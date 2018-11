Dárek pro zloděje: Nápad ministra Kněžínka zruinuje maloobchodníky

O návrhu píše český portál tyden.cz.

Typické případy krádeží se zpravidla odehrávají v maloobchodech s oblečením. Zloději kradou většinou ve skupinkách o dvou až třech lidech. Jeden z nich nejprve odláká pozornost prodavačky, hraje tedy jakousi roli „volavky", a jeho komplicové mezitím odcizí věšáky s oblečením a poté nenápadně odchází, uvádí portál.

Alobal jako pomocník při krádeži

Dalším oblíbeným trikem zlodějů je taška vystlaná alobalem, který ruší signál magnetických čipů na oblečení. Díky tomuto triku tak ochranné rámy na krádež zboží neupozorní. O své zkušenosti se zloději se podělila i bývalá prodavačka z obchodního domu Kotva.

„Vídali jsme je neustále, klidně i několikrát denně. I když je ochranka chytila a přivolala policajty, ti je většinou obratem pustili. Škoda byla pod pět tisíc, takže šlo jen o přestupek," vzpomíná jedna z prodavaček na takové dobrodružství.

V obchodech s drobným sortimentem mají zloději vždy vytipováno hodnotu zboží a vybírají si takové kousky, aby se nedostali do problémů. Hranice pěti tisíc je pro ně tedy zásadní. Pokud odcizí zboží, byť jen o korunu levnější, jedná se pouze o přestupek s maximální sankcí 50 tisíc korun. Zpravidla je ale tato částka nevymahatelná. Když ale celková hodnota krádeže překročí hranici pěti tisíc korun, pak zločinci hrozí až dva roky vězení. I za drobnější krádež se ale mnohdy lze dostat za mříže — platí to u recidivistů.

Tato drobná trestná činnost je však doprovázena velkými škoda. Ty jsou odhadovány až na neuvěřitelnou částku 13 miliard korun ročně.

Soudy návrh uvítaly

Dvojnásobné zvýšení škodní hranice trestného činu ministr vysvětluje tím, že částka stanovená v roce 2002 je již zastaralá. „Když si vezmu poměr mezi minimální mzdou a pěti tisíci korunami tehdy a dnes, tak se mi jeví optimální hranici trestného činu vynásobit dvěma," uvedl Kněžínek. Portál tyden.cz uvádí, že minimální mzda v roce 2002 činila 5 700 Kč a aktuálně se jedná o 12 200 Kč.

Dvojnásobné zvýšení se plánuje také u škod vyšších kategorií. Plán, který ministr spravedlnosti navrhl, by mimo jiné ulevil i činnosti soudů. V tomto ohledu by se tak značně snížil počet malých deliktů.

Například viceprezident Soudcovské unie ČR Petr Černý se k tomuto návrhu vyjádřil následovně: „Vzhledem k tomu, že je to bezmála dvacet let, co je nastavena hranice škody nikoli nepatrné ve výši pět tisíc korun, je její zvýšení logickým a žádoucím krokem."

Velká hrozba pro maloobchodníky

Majitelé maloobchodů na to však mají zcela opačný názor. Tímto návrhem pro ně totiž vzniká nebezpečí citelných finančních škod. Adéla Holická, majitelka vinohradského obchodu Kravaťák.cz, celou věc okomentovala tímto způsobem: „Je to dárek pro zloděje, takhle jim to zboží můžeme rovnou dát. Budou tu krást dvakrát tolik."

Maloobchodníků se zastává i řada zákonodárců, a to právě kvůli možným vyšším škodám z trestné činnosti. „Představím si člověka, který má kolo v hodnotě sedmi tisíc korun. Pro něho to jsou docela velké peníze, určitě by nebyl spokojen s tím, že pro zloděje to bude pouhý přestupek," upozorňuje předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.