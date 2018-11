Čeští vojáci předvedli v Iráku své dovednosti - na policejní akademii školí policisty

Policejní akademie v Bagdádu, na níž mimo jiné pracují i čeští instruktoři, již několik let cvičí policisty z celého Iráku. V současné době působí na bagdádské akademii celkem pět příslušníků Policie ČR a sedm vojenských policistů.

Portál novinky.cz uvádí, že iráčtí policisté absolvují osmitýdenní kurzy, které probíhají v areálu nedaleko bagdádského letiště. Současně se v akademii učí asi 700 policistů tomu, jak komunikovat s lidmi a jak se chovat při demonstracích, ale také jak číst mapy, osvobozovat rukojmí či zatýkat zločince, Vyučuje se zde také střelba.

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye Mosul včera a dnes: výročí osvobození od teroristů z Islámského státu 16

O svých studentech policista Libor prozradil, že je s nimi spokojený. Vzápětí ale dodal, že je někdy těžké je motivovat. Někteří z nich se do akademie dostanou bez zkušeností, jiní již mají zkušenosti z boje v Mosulu , a tak je těžké je v něčem poučovat.

„Nejlepší je škola hrou. Rozdělíme je na dvě skupiny a soutěžíme, kdo získá víc bodů, to vyhecuje i ty nejpasivnější," vysvětlil Libor.

Vojenský policista Radim říká, že iráčtí kolegové jsou sice přátelští, ale stále zůstávají ve střehu. Jak uvedl, koaliční vojáci kvůli bezpečí chodí na střelby s neprůstřelnou vestou a helmou.

Takové opatření ovšem neuškodí. Před měsícem totiž jeden afghánský voják zastřelil na základně v Herátu psovoda Tomáše Procházku. Podle portálu rotmistr Radim zastřeleného kolegu znal.

„Byli jsme kamarádi a silně mě to zasáhlo. Den poté, co se to stalo a byli jsme na střelbách, jsem přemýšlel, jestli si pro jistotu nemám natáhnout zbraň, kdyby se tu něco dělo," vysvětlil Radim, který je zároveň i psovodem.

Čeští piloti odlétají na jaře

V současné době působí v Iráku kolem osmdesáti českých vojáků, přičemž většina z nich pobývá na letecké základně Balád, asi padesát kilometrů severně od hlavního města. Irácké letectvo používá kromě českých L-159 i americké stíhačky F-16.

Kromě létání čeští piloti a technici z Čáslavi radí svým kolegům také s technickou přípravou strojů před odletem. Tuto misi ale považují již víceméně za splněnou, jelikož od jara by se jejich iráčtí učni měli spolehnout jen na sebe. „Co jsme chtěli, to jsme jim za ty dva roky předali. Myslím, že iráčtí instruktoři se už bez nás obejdou," řekl Právu jeden z pilotů, který si z bezpečnostních důvodů nepřál být jmenován.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Irácké letectvo útočí na operační štáb IS v Sýrii

V bojích o Mosul, v nichž iráčtí piloti shazovali na pozice Islámského státu bomby, místní letectvo nasadilo letouny L-159. Výrobcem tohoto letounu je společnost Aero Vodochody. Technici společnosti se v Baládu starají o provozuschopnost letounů. Iráckému letectvu už společnost dodala i dvoumístná letadla, na nichž čeští piloti cvičí své irácké kolegy.

Chemici z Liberce

Na základně Taji, která leží severozápadně od Bagdádu, působí také liberečtí chemici, kteří školí irácké vojáky z chemického vojska. Jan Šenkýř portálu prozradil, že mají okolo 50 studentů z chemického pluku, vojenských laboratoří i z chemické školy. Právě s nimi cvičí dekontaminaci osob a aut, odběr chemických vzorků nebo radiační průzkum.

„Nejsou to často žádní začátečníci, někteří mají zkušenosti i z terénu a říkají, že měli co dělat například i s chlorem nebo yperitem," řekl Šenkýř.

Pokrok irácké armády i přes pokračující nepokoje v zemi

Náčelník generálního štábu Aleš Opata označil situaci v Iráku za stále napjatou. Samotné ozbrojené síly se ale podle jeho názoru značně zlepšily.„Po území Iráku se stále pohybuje okolo 30 tisíc příslušníků Islámského státu, což není malé množství. Všichni tu vědí, že jde o křehké vítězství," doplnil Opata.

Samotnou armádu Aleš Opata označil za motivovanou a takovou, která má vizi. „Víme naprosto prokazatelně, že když irácká armáda tady bojuje s teroristy a my jim v tom pomáháme, tak nemusíme řešit problémy v Evropě," myslí si Opata.

© AP Photo / Christian Stephen V Iráku bylo objeveno více než dvě stě masových hrobů obětí IS

Také český velvyslanec v Iráku Jan Vyčítal tvrdí, že se bezpečnostní situace v Iráku zlepšuje. „Irák stále není dovolenková destinace, rizika teroristických útoků existují, ale poměr útoků mezi roky 2016 a 2017 s dneškem se nedá srovnat," uvedl.

Svá slova Vyčítal doplnil i poznámkou o každodenním životě v Bagdádu: „Je to vidět v běžném životě. Iráčané se vracejí do ulic. Otevírají nové restaurace. Život v Iráku je mnohem barevnější."