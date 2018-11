Šojdrová: První sirotci by mohli zavítat do Česka již v lednu

Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) po své nedávné cestě do Řecka poskytla portálu info.cz rozhovor, v němž uvedla, že řecká ministerstva jsou připravena pomoci české straně při přemisťování několika desítek dětí do České republiky. Aby se však tento plán uskutečnil, je nutné, aby české ministerstvo vnitra podalo oficiální žádost

Šojdrová v rozhovoru pro portál info.cz potvrdila, že už ministerstvo informovala. „Dopis za sebe jsem poslala hned po příletu z Řecka a už jsem obdržela odpověď. Pan ministr Hamáček slíbil, že dopis také pošle," uvedla.

Cesta poslankyně proběhla na základě přání premiéra Andreje Babiše a ministra vnitra Jana Hamáčka. Cílem této výpravy bylo zaměřit se na co nejmladší děti do deseti let. Právě ty by totiž měly tvořit první malou skupinku, která bude v rámci první fáze přijata do ČR.

© AFP 2018 / Youssef Karwashan Asi 400 zahraničních společností budou pracovat na obnově Sýrie

Během dvoudenní návštěvy europoslankyně zjistila, jaká je současná situace nedoprovázených dětí, zejména těch syrských, které by se mohly přesunout do Česka. Podle jejího názoru by řecká ministerstva, zejména pak ministerstvo pro solidaritu a bezpečnost , iniciativu týkající se humanitárního přijetí nedoprovázených dětí z řeckých uprchlických táborů uvítala.

Reálná čísla a další postup

Počet dětí v řeckých táborech v současné době činí až 3400, uvedla Šojdrová. Z tohoto počtu pak 14 % tvoří děti, které pocházejí ze Sýrie. Děti mladší čtrnácti let pak představují skupinku do deseti procent. Po jednání s řeckou ministryní Šojdrová také zjistila, že větší množství představují nedoprovázené děti ze Sýrie ve věku do 13 let. Těch má být podle informací 37.

Co se týče konkrétního průběhu přemisťovaní, Šojdrová naznačila následující postup: „Pokud se bude rozhodovat o přemístění těchto dětí, tak se bude sledovat nejlepší zájem daného dítěte. Jsou zde pověřené osoby, které za děti nesou odpovědnost, a ty budu rozhodovat, zda konkrétní dítě bude moci být svěřeno do péče v ČR. Tady bude obzvlášť důležité, aby česká strana spolupracovala a aby řekla dětem, do jakých podmínek by šly. Děti samy musí vědět, kam půjdou, a musí samy souhlasit s tím, že to bude zrovna ČR."

Podle portálu info.cz měla Šojdrová obdržet i oficiální dopis od řecké ministryně, ze kterého vyplývá, že dětí, které požaduje ČR, je asi 40 a jsou mladší čtrnácti let. Některé z nich ale mohou mít příbuzné, které v současné době hledají. Podle europoslankyně by se první děti do Česka mohly dostat zhruba do dvou měsíců.

Další státy a jejich zájem o sirotky

© AP Photo / DPA/Sebastian Kahnert Český sociolog rozdrtil návrh na přijetí 50 syrských sirotků. Varoval i před genocidou

Během návštěvy dávali Řekové Šojdrové za příklad spolupráci s Portugalskem. Právě tam totiž poslali skupinu chlapců ve věku 15-16 let původem z Afghánistánu. Podle informací portugalské strany se chlapci v zemi velmi dobře aklimatizovali. A to údajně i díky tomu, že jsou starší a lépe si celou situaci uvědomují a zodpovědněji se rozhodují.

V rozhovoru Šojdrová poznamenala, že o pomoc dětem usiluje i Slovensko. „Ve stejnou dobu, jako jsme tam byli my, se stejným návrhem byla za řeckou stranou i slovenská vláda. Na rozdíl od naší iniciativy, která vzešla ode mě jako od české europoslankyně nebo od iniciativy Češi pomáhají, na Slovensku za tím stojí vláda. Konkrétně se děje to, že slovenský velvyslanec a zástupce ministerstva práce už v tuto chvíli s řeckými úřady jedná a připravuje přesun deseti dětí. Vypadá to, že Slováci budou rychlejší," prozradila na závěr Michaela Šojdrová.