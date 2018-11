Analýza: Na Moravě katastroficky chybí lékaři

Ústav zdravotnických informací a statistiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vypracoval rozsáhlou analýzu zdravotnictví v moravské metropoli. Lidé musejí dojíždět do Brna nejen z celé jižní Moravy, ale také z přilehlých krajů.

Český portál iDnes zveřejnil slova ředitele ústavu Ladislava Duška. Podle něj je důležitým problémem klesající kapacita praktických lékařů. Jejich průměrný věk je přitom skoro 60 let, kromě toho absolventi lékařských fakult míří spíše na specializované kliniky.

Když to bude pokračovat tímto směrem, dostupnost primární péče může být v budoucnu výrazně omezena. „Na jednu ordinaci praktického lékaře pro dospělé připadá asi 1 500 lidí. Některá z dat jsou alarmující, ale spíše se jedná o nabíhající trendy, je stále čas přijmout opatření, která situaci zvrátí," poznamenal Dušek.

Analýza také ukazuje, že praktici se stahují z okrajových městských částí do středu města. Pan Dušek prohlásil: „Třeba pro rodiny s dětmi nebo seniory je to nekomfortní. I specialisté jsou spíše v centru, ale u těch není potřeba mít rozeseté kliniky po celém městě." Tak například do Brna jezdí pacienti z Vysočiny, ze Zlínského, Olomouckého a z Moravskoslezského kraje.

Na portálu je také uváděn komentář staronového náměstka primátora pro zdravotnictví Petra Hladíka (KDU-ČSL). „Nemůžeme si lhát do kapsy a tvářit se, že je vše v pořádku. Díky analýze přesně víme, kde máme v Brně problém, a budeme ho řešit. Nabízejí se různé benefity pro mladé lékaře, jako třeba zvýhodněné bydlení."

Svůj názor vyjádřil děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Martin Bareš. Podle něj výsledky analýzy ukazují na absolutní selhání dozoru pojišťoven, České lékařské komory i státu v řízení zdravotnictví. Toto se projevuje v nenormálním rozdělení počtu ambulantních specialistů.