Expert: Česko postaví vesnici v Sýrii, ale migrační krizi vyřeší jen samotní Syřané

Česko by skutečně mohlo podat pomocnou ruku Sýrii a zároveň přispět k řešení migrační krize v Evropě po svém. V Sýrii by mohla vzniknout česká vesnička. Premiér Babiš svůj plán představil v Bruselu. Je vůbec reálný?

V Sýrii by měla vzniknout česká vesnička pro 150 sirotků. S takovým plánem přišel premiér Andrej Babiš. Nedávno ho představil v Bruselu na setkání s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Šéf českého kabinetu našel firmu, která by se na stavbě vesničky podílela.

Češi by měli v Sýrii postavit kromě bytů také školu, školní jídelnu a hřiště. Česká vláda původně uvažovala, že bude v Sýrii hledat nějaký pozemek. Velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi prý ale doporučila koupit nějaký areál se zničenou školou a obnovit ji. A proč by měli za peníze českých daňových poplatníků dostat syrští sirotci vesničku? Jen aby nepřišli k nám do Česka.

Má Babišův plán šanci? Sputnik o tom hovořil se známým publicistou a expertem na islám Lukášem Lhoťanem.

Český premiér Andrej Babiš plánuje, že by v Sýrii měla vzniknout česká vesnička pro sirotky. Co si o tom myslíte?

Podle mého názoru je to velice rozumné a správné. Pan Babiš ukazuje, že sám nebo jeho poradci problematice pomoci válkou postižené Sýrií rozumí a není to pro něj pouze způsob, jak se veřejně zviditelnit, což naopak vidíme u političky KDU-ČSL Šojdrové, která navrhuje vytrhnout syrské děti z jejich přirozeného prostředí a nutit je k přizpůsobení se života v ČR.

Zdá se vám, že to je za současných politických podmínek uskutečnitelné?

Ano je.

Dá se to považovat za vklad do boje proti migraci, nebo to je česká vykutálenost?

S tou migrací nevím, ale rozhodně to není vykutálenost. Naopak to ukazuje na velice moudře navrženou pomoc válkou postiženým lidem.

Myslíte, že syrská vláda bude s Babišovým plánem souhlasit? Když si členský stát NATO kupuje území cizího státu, nevypadá to moc dobře…

Tak záleží na formulaci celé nabídky. Pochybuji, že by si Česká republika kupovala od Sýrie území. Spíše Česko bude chtít financovat projekt a domluvit si podmínky, jak se bude kontrolovat, aby nedošlo k jeho rozkradení nebo zneužití, ale jinak bude vše pod kontrolou syrského státu.

Bohužel díky aktivitám českých politiků z KDU-ČSL a TOP09 utrpělo dobré jméno ČR v Sýrii, neboť například europoslanec KDU-ČSL Svoboda a dnes již i bývalý poslanec za KDU-ČSL Gabal podporovali islamistické radikály vydávající se za demokratické povstalce nebo případ, kdy politici TOP09 požadovali faktickou likvidaci jediné plně funkční ambasády členské země EU v Damašku, a to skrze stažení české velvyslankyně Filipi. Což byl mimochodem také opět cíl i aktivit europoslankyně KDU-ČSL Šojdrové, ta dlouhodobě podporuje aktivity islamistických odpůrců syrského režimu v ČR.

Přitom postava paní velvyslankyně Filipi je vysoce oceňována ze strany mnoha politiků a bezpečnostních představitelů evropských tajných služeb kvůli jejím dobrým kontaktům v Sýrii a znalostem zákulisí syrské politiky. Jednání politiků TOP09 a KDU-ČSL tak lze chápat i jako snahu poškodit zájmy České republiky v Sýrii ve prospěch pofidérních islamistických kmotrů a organizací, které se vydávají za představitele syrské opozice.

Je východiskem stavět na Blízkém východě městečka pro uprchlíky? Zkrátka, aby zůstali doma a v lepším, postaveném Evropany, a nemuseli se tísnit v ghettech na okraji Marseille?

Víte, opět opakuji, nevím, jestli lze řadit pomoc Sýrii do problematiky boje s masovou migrací. Faktem je, že za to, jak se mají doma, mohou pouze tito migranti a ne my. Nevyřešíme ten problém tak, že budeme ochuzovat naše občany o jejich finance, abychom zajistili blahobyt v jiných částech světa.

Buď se obyvatelé jiných částí světa budou chovat zodpovědně a budou pracovat na tom, aby se oni a jejich děti měli lépe, nebo budou žít v bídě. Rozhodně mi přijde nemorální a zvrácené nutit naše občany, aby po staletí budovanou svou ekonomickou prosperitu zničili kvůli tomu, aby se jiní nezodpovědní lidé měli blahobytně. Teď hovořím všeobecně.

V případě Sýrie je ovšem pravda, že to byly vlády evropských zemí, USA a arabských zemí, kdo podpořily teroristické organizace, aby rozvrátily a zničily Sýrii a mnozí syrští občané se tak stali pouze obětí této globální politiky Západu a boje o moc mezi islamisty, jejich spojenci ze Západu a syrskou vládou podporovanou Ruskem.

