Dodává Česko sérum pravdy blízkovýchodním tyranům?

Zapadlo to, ale nemělo by. Zatím, co se v Poslanecké sněmovně marně snažili, jak bylo od začátku jasné, svrhnout vládu Andreje Babiše, v českém tisku se objevila závažná informace. Podle týdeníku Euro Praha do světa vyváží látky a nástroje, které některé režimy mohou zneužít k mučení.

Týdeník nabízí přehled, koho a jak Česká republika zásobuje. Tak třeba do Kosova, Turecka a Ukrajiny dodáváme elektrické paralyzéry a pepřové spreje. Do zemí jako Albánie, Alžírsko, Irák, Írán, Jordánsko nebo Saúdská Arábie je dodáván thiopental. Této látce se přezdívá sérum pravdy. „Subklinické dávky vedly k tomu, že sebekontrola byla oslabena a člověk na sebe řekl i to, co nechtěl," řekl Euru profesor Karel Cvachovec, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Za dodávky mučícího materiálu do problematických zemí je Česko dlouhodobě kritizováno organizacemi na ochranu lidských práv. Sputnik se zeptal experta na bezpečnost Jaroslava Havelky, o jak velký problém se jedná.

Týdeník Euro zveřejnil článek, v němž píše, že Česko vyváží do problémových zemí Blízkého východu mučicí nástroje a látky, jako třeba thiopental, který je znám také jako sérum pravdy. Co si o tom myslíte?

Budu mluvit obecně. V celé EU platí nařízení, které jednoznačně stanoví, že je zakázáno vyvážet zboží nebo nástroje, které jsou vytvořeny pouze za účelem mučení nebo výkonu trestu smrti, a nástroje, které jsou k mučení zneužívány. Můžeme tedy říct, že v současnosti vývoz těchto nástrojů do zemí, kde mohou být zneužity, představuje nemalý problém.

Zmíněné nařízení má dvě části. Jedna se týká nástrojů, které jsou zcela zakázány exportovat a to jsou nástroje, u kterých není jiné praktické užití, než je mučení nebo trest smrti. Ale má také druhou část, která určitým způsobem reguluje vývoz nástrojů, které mohou být použity legitimně, pokud je například používají policejní složky, ale jsou v podstatě zakázány vyvážet do zemí, kde je známo, že jsou zneužívány. Je třeba zdůraznit, že mezi potencionální mučicí nástroje jsou zařazeny i bezpečnostní obranné prostředky, jako jsou např. pepřové spreje, pouta, elektrické paralyzéry apod. Regulací vývozu těchto prostředků je u nás pověřeno ministerstvo průmyslu a obchodu a je na něm, komu a kam vývoz povolí.

© AFP 2018 / Martin Bureau Česko dodalo zbraně nigerijské armádě

Podle mého názoru je udělení tohoto povolení vždycky problematická záležitost. V podstatě je to stejné jako s vývozem zbraní. I zde se zvažuje příjemce, ale nikdy není stoprocentní záruka, že dodané zboží nebude někým zneužito, i když v rámci smluv, které s tím souvisí, by měly být tyto záruky poskytovány.

A když se budeme věnovat tak zvanému séru pravdy?

Ano, teď konkrétně k látce thiopental, o které se zmiňujete. Obecně je známo, že jde o lék, který je na seznamu WHO jako součást minimálních lékařských požadavků pro systém základní zdravotní péče. Používá se zejména k celkové anestezii krátkodobého účinku. Nemá mučící účinky, nezpůsobuje bolest, spíše naopak.

Tvrdí se, že v některých zemích se ještě používá jako tak zvané sérum pravdy, ale validita takto získaných informací je sporná. Přesto si myslím, že vývoz této látky (a jiné s podobnými účinky) by měl podléhat jistému povolovacímu řízení ze strany státu. Ale nedělejme si však žádné iluze o tom, že pokud ji nedodáme my, že si ji ti, kteří ji budou chtít zneužít, neseženou jinde, ale to samozřejmě nemůže být důvodem k exportu těchto látek do problematických zemí.

Neprotiřečí to hodnotám, k nimž se Česko hlásí?

© AFP 2018 / Samuel Kubani Zbraně se pašují přes Slovensko. Senzační odhalení českých novinářů

Česká republika se hlásí k celé řadě hodnot, které na tomto místě nebudu vyjmenovávat. Zda si některým z nich protiřečí? Ano, zcela jistě. Uvedu pouze jeden příklad. Za jaké hodnoty umírají čeští vojáci na misích v zahraničí? Za naši bezpečnost nebo nějaké jiné hodnoty? Obhájci zahraničních misí tvrdí, že jde o naši spojeneckou povinnost. Já to tak nevidím. Povinností armády je bránit svrchovanost naší země a je pro mě záhadou, jaký smysl má bránit naší svrchovanost tisíce kilometrů daleko v Afghánistánu nebo Mali.

Může se stát, že Česko má na svědomí incidenty, jako bylo nedávné zmizení saúdského novináře Chášakdžího, když blízkovýchodním zemím dodává materiál k mučení?

Jestli má Česko podíl na vraždě saúdského novináře Chášakdžího, když blízkovýchodním zemím dodává materiál k mučení, je spekulativní otázka a já na ní odpověď pro nedostatek relevantních informací nemám.

Myslíte, že by měl být vývoz z Česka látek a nástrojů k mučení do blízkovýchodních zemí zastaven?

Vývoz nástrojů, které se dají zneužít k mučení a látek jako je thiopental, by měl být velmi přísně regulován. Ano, máte pravdu, měl by být zcela zastaven do těch zemí, u kterých bude zjištěno byť jen nepatrné podezření z jejich možného potencionálního zneužití.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce