V pražské Jungmannce budou bránit svobodu slova

„Budeme hovořit o případech zmenšení svobody slova ve východoevropských zemích, v Německu. Byli pozváni známí žurnalisté, které všichni znají," řekl Sputniku moderátor konference, předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný.

Novotný: Jsou pozváni lidé jako například Ruslan Kocaba, ukrajinský opoziční novinář, blogger, za výzvu k bojkotu mobilizace na Ukrajině byl v květnu 2016 uznán soudem vinným. Dostal 3,5 roku odnětí svobody s konfiskací majetku. Strávil ve vazbě 524 dní. Byl ospravedlněn odvolacím soudem a propuštěn na svobodu v červenci 2016. Amnesty International 11. února 2015 označila Ruslana Коcabu za „vězně svědomí". Dále to bude ruský novinář Andrej Babickij, v letech 1987-1989 pracoval v redakci časopisu Publicita, v letech 1989-2014 jako reportér rádia Svoboda. Jediný zástupce ruských médií, kterého ruské tajné služby vyměnily v Čečensku v lednu 2000, i když nikdo neuznával Babického statut jako bojovníka. Takové případy v dobách SSSR a postsovětském Rusku do kauzy Babického známy nebyly. Pozvali jsme také lotyšského publicistu, novináře Alexandera Gaponenka. Od roku 2005 do současnosti je ředitelem Institutu evropských studií. Od roku 1994 učí a vede výzkumnou práci v Pobaltské mezinárodní akademii. Známa nezávislá novinářka z Gagauzie Natalia Skurtul vystoupí se zprávou o situaci se svobodou slova v Moldavsku. V roce 2012 byla jmenována šéfredaktorkou republikových novin Podněstří, dříve pracovala jako reportérka v novinách Nová doba a Odborový věstník. Novinář internetových novin Parlamentní Listy Jan Rychetský přednese zprávu o situaci v Česku. Při vstupu na Ukrajinu v květnu 2018 nebyl do země vpuštěn, dostal zákaz vstupu na dobu 5 let. Podle Kyjeva šlo o „prorusky orientovanou osobu"… O situaci se svobodou slova v Německu bude vyprávět Ulrich Hayden, spoluautor knihy o moderní opozici v Rusku. V roce 1991 pracoval ve Spiegel-Archivu. Od roku 1992 byl zpravodajem na volné noze v Moskvě pro několik německojazyčných periodik, mj. Die Wochenzeitung (Curych), Der Freitag, v letech 1998-2009 pracoval jako reportér novin Die Presse, v letech 2001-2014 byl reportérem deníku Sächsische Zeitung. Od roku 2010 je také reportérem zpravodajského on-line portálu Telepolis. Věnuje se současným událostem v Rusku a sousedních zemích. Jak vidíte, budou to lidé, kteří budou prezentovat svoji představu o tom, jak to v těchto zemích vypadá se svobodou slova.

Jedná se podle vašeho názoru o aktuální téma i pro Českou republiku?

Jedná se o velmi aktuální téma, zejména je velmi aktuální to, co se děje na sociálních sítích — svévolnost, se kterou jsou mazány příspěvky a regulována svobodná diskuze na Facebooku, na YouTube a podobně.

Mohl byste uvést nějaký příklad?

Nedávno to byl velký problém a je to stále trvající problém s tím, jak se u nás chová Economia, a.s., kterou vlastní pan Bakala. Tato firma používala filtry, které filtrovaly podle klíčových slov příspěvky, které si lidé přeposílali v soukromé poště přes free mail umístěný na portálu Economia, a. s. Tito lidé byli tímto způsobem cenzurováni, to znamená, že docházelo k porušení listovního tajemství a to je největší nebezpečí pro svobodu slova.

Jak byste hodnotil kauzu s Babišem juniorem?

Bez ohledu na to, co se ve skutečnosti stalo, je otřesné, jakými metodami novináři pracovali, jak bylo manipulováno fakty, jak byly materiály sestříhány a jak byla porušena osobní práva pana Babiše juniora. Je to vrchol novinářské neetičnosti — jak jejich, tak týmu, co za nimi stál. Neznamená to nic jiného, než ještě další devastaci žurnalistiky v České republice.

