Co Vietnamci Čechům závidí. Odpovědi najdete na internetu

Česká rodina očima Asiatky. Proč Vietnamci narození v České republice závidí svým českým přátelům a jaké nečekané výhody mají české děti, dozvěděli jsme se to z videa na YouTube kanálu bloggerky Andie Nguyen.

Zamysleli jste se někdy, proč mohou Vietnamci závidět svým českým přátelům? Bloggerka Andie Nguyen se ironicky označila za „závistivou Vietnamku" a pověděla na svém Youtube kanálu (Andiexoan), proč jako dítě záviděla svým českým kamarádům. Andie má 7,7 tisíc sledující a toto video nabralo spoustu pozitivních komentářů. A teď uvádíme hlavní důvody závisti.

Jiná…

Samozřejmě, dívka, která má asijské kořeny a narodila se v Evropě, se mezi svými spolužáky cítila jiná. Ve škole musela poslouchat poznámky o jejím vzhledu a většině spolužáků záviděla, že mají světlou pleť, světlé vlasy a evropský tvar oka.

Otcové a děti

Bloggerka poznamenala, že vztahy v české rodině jsou velmi odlišné od vietnamské. V dětství slečna svým přátelům záviděla, že mají s rodiči důvěrný a kamarádsky vztah. V asijské rodině se takové vztahy vyvíjí spíš ve starším věku, řekla autorka videa.

Dívka zmínila vášeň Čechů na výlety do lesa, na stanovačky nebo na houby. „To člověk moc nezažije, když se narodí jako Vietnamec," řekla bloggerka. Také slečna ocenila krásu české přírody, kterou podle jejích slov hodně lidí podceňuje.

Příběhy z první ruky

A teď rozdíly ve studiu české kultury. Bloggerka upozornila, že české rodiče předávají svým dětem vědomosti tím, že vyprávějí historky, co se sami dříve naučili ve škole. „Zatímco tohle vietnamské dítě běžně vůbec nezažije," řekla autorka. „Vietnamské rodiče vám nebudou povídat o nějakém Karlu IV.," dodala.

Večerky

Na ulicích Česka najdeme spoustu tzv. vietnamských večerek. Bloggerka se jim nevyhnula a uvedla, že když byla malá, záviděla svým kamarádům, že nemusejí od rána do večera hlídat obchod. „Hrozně jsem to neměla ráda, byla to hrozná otrava," dodala slečna.