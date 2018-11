Šándor: Na Ukrajinu se nesmí dodávat zbraně, uškodí to Česku

Generál to uvedl to v rozhovoru pro EuroZprávy.cz. Promluvil také o celkové situaci, o tom, co si myslí o účasti Ruska v tomto konfliktu vysvětlil, jak je tento problém spojen s Českou republikou

„Já jsem přesvědčen, a to neříkám, že bych to schvaloval, že Rusové Krym už nikdy Ukrajincům nevrátí a Ukrajina nikdy nebude mít sílu, aby si ho vzala zpět. Tudíž jakákoliv eskalace není dobrá. Někteří politici či lidé, kteří se mezinárodně-bezpečnostními problémy zabývají, volají po větším počtu zbraní pro Ukrajinu, Já se ale nedomnívám, že je to řešení. Tohle může vést pouze ke konfliktu, který může být velmi vážný už proto, že je blízko hranic České republiky. Navíc migrační vlna a případná další negativa takového konfliktu, by ovlivnila bezpečnostní situaci v České republice."

Okomentoval také sankce a vyjádřil svůj názor na to, zdali jsou efektivní nebo ne.

„Další navyšování sankcí ničemu nepomůže. Rusové sankce berou, jak je berou. Dokonce bych řekl, že v některých oblastech sankce Rusku pomohly v tom, že se začalo zajímat o své vlastní schopnosti a zdroje. Myslím, že je třeba vyvinout iniciativu, aby se problémy řešily jednáním či debatou."

Zmínil se také o samotném konfliktu a jeho dopadech na Rusko i na Ukrajinu.

© AFP 2018 / Daniel Mihailescu Kyjev s NATO projedná společnou přítomnost v Černém moři

„Nějaké odsouzení je samozřejmě první možné řešení, ale řekněme si na rovinu, že Rusové si z toho příliš těžkou hlavu dělat nebudou a že to ani nezmění poměr sil v Kyjevě. Myslím si, že je potřeba zamezit konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, který by mohl mít nedozírné následky. Je třeba, aby se západní svět spolu s Ruskem a Ukrajinou a dalšími domluvily tak, aby situace neeskalovala v nějaký veliký malér. Protože jak vidíte, stačí s prominutím „hloupost", která potom může zažehnout jiskru konfliktu. Asi by si to žádalo nějaké pořádné jednání. Minsk II. se podepsal, ale v jeho praktickém naplňování se toho moc neděje."

Nakonec se zabýval otázkou kritiky Ruska a dvojích standardech, které se ve spojitosti se situací objevily. Co se týče Krymu, je si generál jistý, že již Ukrajině navrácen nebude.

„Většinou se veřejně ostentativně kritizuje Rusko, že ho nedodržuje, ale že ho nedodržuje ani Porošenko a Kyjev, to je také fakt. Ale to se moc veřejně nekritizuje. Máme tady nějaký dvojí standard v řešení problému. Já chápu, že cokoliv, co by legitimizovalo bezpráví vůči Krymu, je složité, ale buďme realisté. Rusko se Krymu prostě nevzdá. A nějakým způsobem by bylo dobré se bavit o tom, jak celou věc kompenzovat tak, aby tady dalších dvacet, třicet let nebyl problém jenom proto, že — a to „jenom" říkám v uvozovkách — došlo k nezákonné anexi Krymu."