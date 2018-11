Je Rusko nebezpečnější než blackout? Expert „rozdrtil“ obavy z dostavby Dukovan Rosatomem

Podle týdeníku Respekt byla českému premiérovi Andreji Babišovi předložena zpráva o posouzení rizik a bezpečnostních zájmů Česka, co se týče případného rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Zprávu sestavila komise, v níž sedí zástupci tajných služeb.

Deník uvádí, že se tajné služby shodly na tom, že by zakázku nemělo dostat Rusko. Česká republika by se na něm totiž stala více energeticky závislá.

© AP Photo / Andrew Harnik Respekt: Babiš před ministrem obrany USA popřel vyjednávání o ruské dostavbě Dukovan

Přednedávnem Respekt informoval také o schůzce amerického ministra obrany Jamesa Mattise s premiérem Andrejem Babišem . Mattis uvedl, že je americká administrativa znepokojena situací kolem rozvoje jaderné energetiky v ČR. Podle amerického ministra Rusko zneužívá dodávky energie jako geopolitickou zbraň.

Opravdu je Rusko nebezpečnější než blackout? Sputnik si pohovořil s Dmitrijem Maruničem, energetickým odborníkem a ředitelem Ústavu pro ekonomický výzkum. Ten obavy z případné dostavby Dukovan Ruskem doslova rozdrtil.

Analytik promluvil o tom, jaké jsou hlavní přednosti ruského Rosatomu před jeho konkurenty. „V České republice jsou využívány reaktory sovětského designu, což je nespornou výhodou společnosti Rosatom. Mám na mysli především provozní zkušenosti a vyškolený personál," uvedl odborník.

Podle něj Rusko staví již reaktory čtvrté generace a uvedl, že zatím není jasné, zda se jim Francie dokáže vyrovnat. Dále varoval před možnými protekcionistickými opatřeními ze strany Evropské unie.

„V tomto ohledu je významný příběh projektu o výstavbě elektrárny společností Rosatom v Maďarsku. Navzdory tlakům EU nakonec pro Rosatom všechno dobře dopadlo. Na rozdíl od projektu v Bulharsku. Jak víte, Bulharsko bylo dokonce nuceno zaplatit ruské společnosti Rosatom kompenzaci. Tlak byl vyvíjen Spojenými státy a Evropskou unií," prohlásil.

Marunič se domnívá, že je velmi nepravděpodobné, aby zakázku na dostavbu Dukovan dostala nějaká asijská společnost.

„V Evropě zatím není žádný energoblok postaven Korejci či Číňany, nejsou takové provozní zkušenosti. Jaderná energetika je poměrně konzervativní oblastí a nikdo v České republice nesouhlasí s nějakými experimenty. Navíc umístit korejské jednotky do sovětské jaderné elektrárny, mírně řečeno, není tak jednoduché," vysvětlil.

Podle odborníka je zřejmé, že se společnosti Rosatom v odvětví jaderných elektráren vede dobře a má řadu zakázek po celém světě. „Dokážou vyhrát i v České republice," tvrdí.

Na otázku, jak lze prostřednictvím jaderné elektrárny ruské výroby vyvíjet tlak na Česko a ohrozit tak energetickou bezpečnost země, analytik odpověděl následovně: „Je to hloupost! Nedokážu si představit, že by to bylo možné. Všichni zaměstnanci budou Češi. Snad jen prostřednictvím dodávek paliva, ale na tomto trhu již není žádný monopol. V současné době vidíme, jak se společnost Westinghouse snaží soutěžit na trhu s ruskou společností TVEL. Příkladem je zde Ukrajina jako experimentální prostor. Evropská komise navíc přispívá k pokusům společnosti Westinghouse o vytvoření konkurence TVEL na trhu."

