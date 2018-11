Klaus: Volby mají nicotný vliv na reálné změny

Bobošíková se při rozhovoru věnovala brexitu, Klaus prohlásil, že je „děsivé" jak dlouho trvá vystoupení Velké Británie z Evropské unie.

„To ničí demokracii — když lidé rozhodnou, rozhodnou o nějaké změně, tak se má stát," řekl a dodal: „V České republice je to velice podobné. Náš stát už je vlastně paralyzovaný. Máme strašně složitou strukturu: obce, kraje, dvoukomorový stát, nad tím je Evropská unie. Jakékoli vyjevení nějaké vůle ve volbách má velice nicotný vliv na to, že by se něco zásadním způsobem začalo měnit. A to samozřejmě strašně lidi demoralizuje, znechucuje a nevede to k ničemu dobrému."

Moderátorka Jana Bobošíková se intenzivně věnovala Klausově názoru na vystoupení České republiky z EU. Politik prohlásil, že Evropskou unii „nenávidí". Česká republika podle jeho názoru neustále ztrácí svrchovanost.

„Já Evropskou unii nenávidím. To, že česká vlajka už zase vlaje pod kuratelou nějaké modré vlajky, když jsem byl malý, tak vlála pod rudou vlajkou, když byl mladý můj otec, tak vlát vůbec nesměla, za to byl trest smrti. Takže to je věc, která se mi bytostně nelíbí. Myslím si, že ztrácíme svrchovanost každým dnem," řekl Klaus.

Počet povinně přijímaných zákonů, jež přicházejí z Evropské unie, přesáhl 50 %, dodal. „Nyní jsme na 56 %. Já si myslím, že máme dělat všechny kroky pro to, abychom své věci spravovali zde sami."

Během diskuze s moderátorkou Bobošíkovou prohlásil, že by neziskové organizace zabývající se politikou „krátil na nulu".

„Budu navrhovat, aby všem politických neziskovkám byly zkráceny příspěvky na nulu," prohlásil Klaus.