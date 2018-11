Český europoslanec: Skutečné datum narození by nemělo hrát žádnou roli při určování věku

Tomáš Zdechovský zveřejnil na svém blogu článek, v němž doufá, že se dočkáme toho, že věk bude, stejně jako gender či genderová identita, pouze fluidní. Podle něj by to mělo znamenat, že skutečné datum narození nebude při určování věku hrát žádnou roli.

„Lidem by měla být ponechána možnost rozhodovat o sobě v co nejvíce věcech. I pokud neuvažujeme zcela pokrokově, musíme v tomto případě uznat platnost staré moudrosti, že každému je tolik, nakolik se cítí. Někteří tomu možná nebudou věřit, ale zavedení možnosti změnit si svůj věk, by nebylo vůbec zbytečnou institucí, ba naopak! Zvláště lidé toužící oficiálně omládnout, opravdu existují a ze zavedení by v konečném důsledku profitovali nejen oni, ale i celá společnost," vysvětluje.

Zdechovský píše o devětašedesátiletém muži z Nizozemska , který je jedním z lidí toužících po „úředním omládnutí". Sám se totiž považuje za muže ve věku 49 let a jeho vysoký věk mu přináší řadu problémů. Tvrdí, že pokud by mu bylo 49, mnoho věcí by se pro něj pozitivně změnilo. Mohl by si například pořídit nový dům či jezdit v jiném autě. Právě proto Ratelband zažádal o změnu data narození, a to z 11. března 1949 na stejné datum v roce 1969. Svou žádost srovnává s transgendery. Pokud lidé mohou v dokumentech měnit pohlaví, proč by nemohla existovat stejná možnost i co se týče změny věku?

„Zkrátka si musíme konečně uvědomit, že ne každý má to štěstí a narodí se v datu, které je pro dotyčného nejvhodnější. Změna věku je jen pouhou změnou jednoho údaje v rodném listě či v evidenci na úřadě, tak v čem je problém? Zavedení možnosti změnit si datum narození rozhodně nikomu neuškodí a jiným jen pomůže," dodává Zdechovský.

Český europoslanec však na konci svého textu poznamenává, že článek obsahuje jisté prvky ironie a nadsázky.