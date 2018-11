Zeman o provokaci ukrajinského námořnictva: Není to pouze jednostranná záležitost

Miloš Zeman se na TK v Izraeli vyjádřil k provokaci ukrajinského námořnictva: „Obě strany se obviňují ze vzájemných provokací, takže to není pouze jednostranná záležitost."

„Chraň bůh, abych tím říkal, že chci být také zprostředkovatelem, to mi nepřísluší. Ale myslím si, že Angela Merkelová může být dobrou zprostředkovatelkou a budu přát její misi plný úspěch," dodal.