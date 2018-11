Brněnští aktivisté trapně a lacině lžou o prezidentovi: prý by si přál být diktátorem

Prezident České republiky Miloš Zeman včera vystupoval v izraelském parlamentu — Knesetu. Během svého vystoupení, kdy hovořil v anglickém jazyce, mluvil o přesouvání českých diplomatických institucí a kulturního centra do Jeruzaléma.

„Před několika měsíci jsme otevřeli český honorární konzulát. Kde? V Jeruzalémě. (…) Zítra otevřu Český dům. Kde? V Jeruzalémě. (…) A, přátelé, já nejsem diktátor, bohužel, ale slibuji, že udělám vše, co budu moci, abych zrealizoval třetí krok — po honorárním konzulátu a po Českém domě. A vy můžete hádat, co ten třetí krok bude (přesunutí velvyslanectví do Jeruzaléma — red.)," řekl ve skutečnosti prezident Zeman.

Vypadá to tak, že brněnská organizace v tomto případě cíleně vytrhává slova z kontextu, aby poškodila prezidenta České republiky Miloše Zemana. Lidé sledující na Facebooku organizaci vyjadřují pod příspěvkem znechucení z těchto „slov prezidenta".

Sami sebe definují následně: „Organizace dobrovolníků na jižní Moravě. Pomáháme budovat uvědomělou a aktivní občanskou společnost." Jako jeden ze svých cílů deklarují „kultivaci demokratického prostředí".