Účastní se Češi a Slováci globální kampaně na očernění Ruska?

Skandální odhalení hackerů. Velká Británie zřídila a financuje mezinárodní síť k šíření dezinformační struktury. Její cílem je především Rusko. Stopy organizace vedou i do Česka a Slovenska. Sputnik celou aféru rozebral s renomovaným expertem Pavlem Oplem.

Britská vláda zřídila obří organizaci na dezinformace. Má mezinárodní rozměr a jejím cílem je v první řadě Rusko. Aktivističtí hackeři ze skupiny Anonymous zveřejnili dokumenty odhalující pravdu o zákulisí informační války. Mediální výpady, včetně těch proti Rusku, expertů v různých zemích zní podobně, protože jsou přísně koordinovány. Můžete si toho všimnout také v České republice.

© Sputnik / Vladimir Pesnya Hackeři zveřejnili doklady o zakázkách Velké Británie na propagandu proti Rusku

Jak britská dezinformační síť pod názvem Integrity Initiative funguje? Organizace předává úkoly skupinám, které působí v evropských státech. Tyto skupiny poté mají vytvářet dezinformační projekty, které jsou často protiruského zaměření. Vše je zabaleno do hávu obrany demokracie. Nikoho by nenapadlo, že tak zvaná obrana demokracie se vede nedemokratickými prostředky. Do dezinformační sítě má být zapojeno 1 200 západních expertů a politiků.

Pikantní je, že představitelé projektu Integrity Initiative potvrdili pravost hackery zveřejněných dokumentů. Přiznání, nikoli však vlastního pochybení, zveřejnili v tiskové zprávě na své stránce.

Na názor o dezinformační aféře, která hýbe nejen Velkou Británií, se Sputnik zeptal bývalého policejního rady Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezídia ČR a známého politického aktivisty Pavla Opla.

Aktivističtí hackeři ze skupiny Anonymous zveřejnili dokumenty, které vypovídají o tom, že Velká Británie vybudovala a financuje dezinformační strukturu, která má za úkol podávat zkreslené informace, zejména o Rusku. Co si o tom myslíte?

Osobně mám problém se samotnou skupinou Anonymous. Je nejasné, co je zač, kdo za ní stojí finančně, informačně a jaké ve skutečnosti sleduje cíle. Pravdou je, že v řadě případů přinesla zajímavé informace. Informace o dezinformační struktuře Velké Británie je pro mne nová a nemám ji jak ověřit z jiných zdrojů. Pokud je to skutečně pravda, pak je to samozřejmě nepřijatelné. Známá kauza Skripalových a její mediální uchopení západními zeměmi s bleskovým obviněním Ruska bez jediného důkazu ukazuje, že protiruské tendence ve světě skutečně jsou.

Do Londýnem založené sítě je zahrnuto mnoho zemí a expertů, jejichž vazby vedou i do Česka. Jejich jména všichni znají (třeba Jakub Janda z Evropských hodnot nebo Slovák Mário Nicolini, zakladatel Euroatlantického centra). Ti společně koordinují své informační operace. Dá se hovořit o jejich objektivitě a upřímnosti, pokud jsou součástí podobné struktury?

Jakékoliv vytváření a šíření dezinformací je velmi špatné, tím hůře, pokud jsou podporovány státem, politiky či organizacemi napojenými na veřejné rozpočty. Touha jinými manipulovat ve svůj prospěch je odvěká. Tragické je, pokud se stává standardem oficiálních struktur. Soudný člověk si dává pozor, od koho informaci přejímá a jak si ji ověřuje. Samozřejmostí by měla být objektivní analýza faktů, ze které by pak měl pro každého vzejít patřičný závěr.

Jaké riziko z toho vyplývá pro českou společnost?

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Státní duma RF okomentovala prohlášení Anonymous

Riziko je obecně v tom, že bohužel platí, že opakovaná lež se stává pravdou. Samozřejmě to neplatí beze zbytku, ale masami se opakovanou prezentací účelových sdělení nechá manipulovat velmi dobře. Je to o počtu opakování, takže soustavná činnost v tomto směru z různých zdrojů své dílo zkázy udělá.

Neměli bychom si snad zvyknout, že Česko je pěšákem v cizí hybridní válce, a přizpůsobit se tomu?

Realita 29 let po sametové revoluci je, že jsme do cizích rukou předali naše téměř kompletní hospodářství, banky, cizinci zde skupují nemovitosti, naši lidé jsou špatně placení lidští roboti v cizích montovnách, už nám materiálně není moc co vzít. Takže se po nás bude chtít, abychom plnili úlohu „užitečných idiotů".

Do toho patří pochlebování strukturám, jako je EU a NATO, nasazování našich vojáků kdesi na druhé straně planety a poslušnými kývači v dezinformační kampani vůči čemukoliv z východu, ale i všemu vlasteneckému u nás v České republice.

Proč jsou podle vašeho názoru čeští aktivisté a někteří politici ochotni být součástí podobné struktury?

Příměr o Jidášových 30 stříbrných je zcela na místě. Za peníze, za pozice ve státní správě a v politických neziskovkách dotovaných z veřejných peněz je mnoho lidí schopno dělat jakákoliv zvěrstva.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce