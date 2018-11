Kdy bude Čechů nejmíň? Ve vzdálené budoucnosti!

Uvádí se, že počátkem roku 2018 počet obyvatel dosáhl maxima od konce 2. světové války, ale bude se zvyšovat dalších 11 let.

„Předpokládáme, že na konci dvacátých let budeme mít přibližně 10,8 milionů obyvatel, což bude nejvíce v tomto století. Období šedesátých a sedmdesátých let by naopak mělo být charakteristické největšími početními úbytky," uvedl místopředseda ČSÚ Jaroslav Sixta.

Podle interaktivní projekce počet seniorů ve věku 65 a více let letos poprvé dosáhl maxima dvou milionů a bude se zvyšovat až do 3,2 milionů.

„Zastoupení seniorů v populaci by mělo vzrůst ze současných 19 % až na 30 %," poznamenala Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ.