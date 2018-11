Hitlerovi Evropané také nevěřili, řekl Klaus k Merkelové na obranu národní suverenity

Angela Merkelová usiluje o to, aby národní státy odevzdaly svoji suverenitu Evropské unii, píše německý Welt.

„Národní státy dnes musí — měly by, říkám — být připraveny, odevzdat svoji suverenitu," cituje portál její slova z vystoupení v rámci akce Nadace Konráda Adenauera na téma Parlamentarismus mezi globalizací a národní suverenitou, jež proběhla v Berlíně.

„Problémem Evropy u Hitlera bylo, že vlivní lidé a státy nevěřili tomu, co říká. Připadalo jim, že přehání, že to tak nemyslí, že mluví jen pro své voliče. Pak se nestačili divit, když dělal přesně to, co před tím hlásal," zareagoval Klaus na slova německé kancléřky

Podle názoru českého politika jsme během posledních desítek let neudělali dostatečné závěry vyplývající z historie.

„Poučili jsme se po 90ti letech? Obávám se, že ani trochu," dodal český politik.

Merkelová v projevu, který je publikován na stránkách portálu Welt, pronesla i další vyjádření, která nemohou nechat evropské patrioty svých zemí chladné.

„Národ jsou lidé, jež v nějaké zemi permanentně žijí, a ne nějaká skupina, která se jako národ definuje," prohlásila německá kancléřka při hovoru o reprezentantech lidu ve věci rozhodování o platnosti mezinárodních smluv.